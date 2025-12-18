En Directo
Última hora de los casos de corrupción y el acoso sexual en el PSOE: las elecciones en Extremadura y la posible remodelación del Gobierno, en directo
La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Mientras tanto, Pedro Sánchez mide los apoyos de su Gobierno mientras analiza si remodela su gabinete.
EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:
La UCO señala a una empresa de Zaragoza como gestora de las 'mordidas' de la trama de Leire Díez
La firma Mediaciones Martínez está considerada por la Guardia Civil como la responsable de "canalizar" los fondos obtenidos de manera ilegal por la exmilitante socialista y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, con los que habrían invertido en inmuebles de Jaca y Marbella.
El callejón sin salida del canal de denuncias antiacoso del PSOE
Diana Morant, Rebeca Torró y Pilar Bernabé han pedido que se revisen los fallos del sistema y los protocolos que impiden incluso saber el número de denuncias registradas.
El PP busca una salida a Landaluce
El PP busca una salida a Landaluce de la alcaldía de Algeciras tras los audios que desvelan cómo trató de acallar las denuncias de acoso.
Un resultado "complicado" del PSOE en Extremadura amenaza con redoblar la desestabilización del Gobierno
En Moncloa aseguran que el PP “se equivoca” si su estrategia de concatenar elecciones “es para desestabilizar”. Asimismo, agitan el precedente de Castilla y León para cambiar el foco: “Quien tiene que perder es quien convoca”.
Extremadura, el primer campo de pruebas para la izquierda más allá del PSOE tras el naufragio de 2023
Las elecciones extremeñas son una suerte de oasis en el escenario de partidos como Podemos e Izquierda Unida, único lugar donde ha habido acuerdo.
Tono Calleja Flórez
La jueza investiga en secreto a la cúpula de Plus Ultra
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, que investiga en secreto a los directivos de la aerolínea Plus Ultra, les atribuye de forma indiciaria los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias, según informan fuentes del caso a esta redacción.
Concluye la comparecencia de Cerdán en la comisión Koldo del Senado, que se ha prolongado durante dos horas y cuarenta minutos
Cristina Gallardo
Tampoco ha respondido Cerdán a otras preguntas que le han realizado sobre su relación con la denominada "fontanera" del PSOE Leire Díez, sobre el conocimiento por parte de José Luis Ábalos o del propio presidente del Gobierno sobre todo lo que estaba ocurriendo. "Su silencio evidencia que no actuaba por su cuenta. ¿A quién protege, teme usted a algo o a alguien?" le ha inquirido el senador popular Gerardo Camps.
En un momento del interrogatorio del senador popular Gerardo Camps, preguntado sobre su presencia en Marruecos, junto a la delegación del ministerio de Transportes enmarcada en la negociacion de una macroobra para Acciona, Cerdán ha reconocido que acudió allí "para negociar con el partido socialista" del país norteafricano. Ha añadido que José Luis Ábalos, además de ser el ministro, era su secretario de Organización.
Cristina Gallardo
A preguntas de Camps también ha afirmado que nunca intervino de la adjudicación de los túneles de Belate en Navarra, y que la única reunión que mantuvo al respecto fue cuando acompañó al consejero al Ministerio para tratar de obtener subvenciones. Sobre los 30.000 euros que se le dieron en efectivo, ha señalado que obedecían a gastos adelantado, y no recibió dinero por este sistema después de que todos se realizaran mediante transferencia a partir de 2021. Cerdán se ha remitido a lo dicho en el Supremo al ser preguntado sobre su interés en colocar a determinadas personas en empresas públicas.
