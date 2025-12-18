Última hora de los casos de corrupción y el acoso sexual en el PSOE: las elecciones en Extremadura y la posible remodelación del Gobierno, en directo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Mientras tanto, Pedro Sánchez mide los apoyos de su Gobierno mientras analiza si remodela su gabinete.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:

El PP busca una salida a Landaluce de la alcaldía de Algeciras tras los audios que desvelan cómo trató de acallar las denuncias de acoso

El jefe de redes de Vox presenta su dimisión por un presunto caso de acoso sexual a un militante cuando era menor

El callejón sin salida del canal de denuncias antiacoso del PSOE

La UCO señala a una empresa de Zaragoza como gestora de las 'mordidas' de la trama de Leire Díez

PP y Vox rivalizan por la eliminación del burka en los espacios públicos de Baleares

La jueza investiga en secreto a la cúpula de Plus Ultra por blanqueo, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias

Un resultado "complicado" del PSOE en Extremadura amenaza con redoblar la desestabilización del Gobierno

