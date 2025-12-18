Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones ExtremaduraPlus UltraPeste porcinaTrumpMario PineidaBarcelonaVíctor ManuelJuan Carlos IMamarazzisFaustino OroLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

El PP pide a Interior que investigue el robo de votos por correo en Extremadura

El Partido Popular exige al Ministerio del Interior que investigue el robo de votos por correo en Badajoz, ocurrido a pocos días de las elecciones autonómicas

El secretario general del PP, Miguel Tellado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado. / Fernando Sánchez - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Mariano Alonso Freire

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Partido Popular (PP) pone el grito en el cielo por el robo de votos por correo en una oficina de Fuentedecantos (Badajoz) la madrugada del jueves, a cuatro días de las elecciones autonómicas en Extremadura. En un mensaje en las redes sociales, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, solicita al Ministerio del Interior "que despliegue todos los medios necesarios para investigar lo sucedido e impedir que vuelva a repetirse".

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
  2. Un error judicial impidió a la jueza interrogar a Plus Ultra por el rescate de 53 millones
  3. Núria Marín: 'L'Hospitalet estaba abocado a ser un suburbio y hoy es la segunda ciudad de Catalunya en economía
  4. Una incineradora en Melilla y residuos en Castellón: la trama de la SEPI comparte con el caso Koldo el interés por contratos de Acciona
  5. Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
  6. Sánchez anuncia un abono de transporte 'único en todo el país' por 60 euros al mes y extiende los descuentos para 2026
  7. Celestino Corbacho: 'Toca trabajar en la zona norte de L'Hospitalet, donde ha llegado gente más pobre que la que había
  8. Sumar ve al PSOE 'en shock' y busca un frente común con los socios para forzar a Sánchez a hacer cambios en el Gobierno: 'No le queda más remedio

Última hora de los casos de corrupción y el acoso sexual en el PSOE: las elecciones en Extremadura y la posible remodelación del Gobierno, en directo

El PP pide a Interior que investigue el robo de votos por correo en Extremadura

El PP pide a Interior que investigue el robo de votos por correo en Extremadura

Catalunya regula el alquiler de temporada y de habitaciones para poner coto a posibles fraudes de la ley de vivienda

Catalunya regula el alquiler de temporada y de habitaciones para poner coto a posibles fraudes de la ley de vivienda

Podemos exige retirar todos los reconocimientos a Adolfo Suárez al dar verosimilitud a una denuncia de "agresión sexual"

Podemos exige retirar todos los reconocimientos a Adolfo Suárez al dar verosimilitud a una denuncia de "agresión sexual"

El juez Peinado archiva el caso Begoña para el delegado del Gobierno en Madrid por orden de la Audiencia: "No ha participado en el delito"

El juez Peinado archiva el caso Begoña para el delegado del Gobierno en Madrid por orden de la Audiencia: "No ha participado en el delito"

Sánchez apela a Sumar a mirar "lo que nos une" antes de la reunión de urgencia por la crisis de Gobierno

Sánchez apela a Sumar a mirar "lo que nos une" antes de la reunión de urgencia por la crisis de Gobierno

El PP busca una salida a Landaluce de la alcaldía de Algeciras tras los audios que desvelan cómo trató de acallar las denuncias de acoso

El PP busca una salida a Landaluce de la alcaldía de Algeciras tras los audios que desvelan cómo trató de acallar las denuncias de acoso

Pilar Bernabé sobre el acoso machista en el PSOE: "Los partidos políticos somos reflejo de la sociedad"

Pilar Bernabé sobre el acoso machista en el PSOE: "Los partidos políticos somos reflejo de la sociedad"