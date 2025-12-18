El PP pide a Interior que investigue el robo de votos por correo en Extremadura
El Partido Popular exige al Ministerio del Interior que investigue el robo de votos por correo en Badajoz, ocurrido a pocos días de las elecciones autonómicas
El Partido Popular (PP) pone el grito en el cielo por el robo de votos por correo en una oficina de Fuentedecantos (Badajoz) la madrugada del jueves, a cuatro días de las elecciones autonómicas en Extremadura. En un mensaje en las redes sociales, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, solicita al Ministerio del Interior "que despliegue todos los medios necesarios para investigar lo sucedido e impedir que vuelva a repetirse".
Noticia en elaboración.
