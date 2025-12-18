El Parlament reclama una 'cuota cero' para los autónomos durante los dos primeros años

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción del PPC en la que reclama al Govern que inste al Gobierno a instaurar una 'cuota cero' para los autónomos en los dos primeros años de actividad, con la posibilidad de alargarla a un tercer año en función de la facturación. Este punto del texto del PP, que ha salido adelante con el voto favorable de JxCat, Vox y Aliança Catalana, la abstención de ERC, Comuns y CUP y el voto en contra del PSC, también reclama la exención de cuotas a los autónomos que se reincorporen después de permisos de paternidad o maternidad durante dos años. Además, la moción del PPC también plantea la exención de las cotizaciones del primer trabajador contratado indefinidamente durante el primer año, y una bonificación del 50% durante el segundo.

Los trabajadores autónomos son un colectivo laboral muy heterogéneo que agrupa a 3,4 millones de personas en España y que aporta casi el 16% del PIB de la economía del país. En Catalunya es especialmente habitual la figura del autónomo vinculado a una sociedad limitada en sus primeras etapas de crecimiento y también los autónomos vinculados a colegios profesionales.

El Parlament ha puesto de manifiesto que los autónomos "afrontan dificultades estructurales derivadas, especialmente, de las excesivas obligaciones fiscales, la burocracia administrativa y las insuficientes medidas de protección social", un punto aprobado con el voto de todos los partidos de la derecha y la abstención de ERC, mientras que el resto de partidos han votado en contra.

Cargas burocráticas

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) denunció este jueves la carga burocrática que soportan los autónomos en España, la cual supone una media de 200 horas anuales en trámites y burocracia con las administraciones públicas y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social. Esto implica una dedicación temporal que repercute directamente en impacto económico al que, si se le atribuye un precio medio de 15 euros por hora, supondría 3.000 euros brutos anuales por autónomo al año, según informó ATA en una nota de prensa este jueves.

ATA calcula que los autónomos facturan más de 10.000 millones de euros al año y más de 650 millones de horas dedicadas a gestionar trámites burocráticos. ATA recalca que se trata de "una actividad donde la jornada media es de 47 horas semanales" y "el autónomo dedica cuatro horas semanales de su negocio o de su descanso para cumplir con la Administración". El 90% de los autónomos señala en el barómetro de ATA que las trabas burocráticas han subido en el último año, lo que "no solo supone un coste añadido, sino que merma drásticamente su capacidad de conciliación".

La situación se agrava para el casi millón de autónomos que tienen trabajadores a su cargo. Para ellos, el aumento de la carga administrativa es mayor, ya que a sus trámites personales como autónomo deben sumar "todas las obligaciones laborales y normativas propias de los empleadores, que son cada vez más complejas y exigentes", según subrayó ATA. "La burocracia está ahogando al colectivo, puesto que oímos hablar de simplificación administrativa y de reducción de cargas, pero cada día hay más normas y más trámites que suponen más costes para el autónomo", se quejó el presidente de ATA, Lorenzo Amor. "No podemos permitir que la administración se convierta en un obstáculo en lugar de un facilitador", concluyó Lorenzo Amor.