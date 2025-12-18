El juez del caso Leire busca ahondar en la actividad de la "fontanera" y pide a la Audiencia Nacional lo incautado tras las detenciones de la SEPI

Las tramas presuntamente corruptas en torno a la considerada "fontanera" del PSOE Leire Díez parecen cruzarse, o al menos eso cree el juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego, que la investiga por el complot en el que habría participado contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y varios fiscales anticorrupción. Así, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha solicitado a la Audiencia Nacional que le remita el atestado elaborado por el instituto armado que dio lugar la semana pasada a la detención de Díez y de otras dos personas implicadas en presuntos amaños en torno a la actividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, tiene fecha de este miércoles y responde a un requerimiento realizado por la acusación popular que ejerce Hazte Oír en este asunto. Zamarriego señala que, "en el caso de estar declarada secretas dichas actuaciones", como realmente sucede, la remisión de dicha información debe realizarse "una vez alzado el secreto".

La operación en torno a adjudicaciones irregulares de la SEPI la inició el juez Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, que fue quien ordenó las detenciones y registros (hasta en 19 ubicaciones diferentes) en relación al exvicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero; un supuesto socio y hombre de confianza del ex 'número 3' del PSOE Santos Cerdán, Antxon Alonso, y a Leire Díez.

En manos de Pedraz

Sin embargo, estas diligencias le correspondieron al estar de guardia cuando la Guardia Civil solicitó los arrestos, y ahora el caso ha correspondido por reparto a su compañero del Central 5, Santiago Pedraz. Por ello tendrá que ser éste el que atienda finalmente al requerimiento del instructor de los juzgados ordinarios.

En su escrito ante el juez Zamarriego, la acusación popular incidía en que los registros de la semana pasada habían sido realizados en su mayoría "en relación con presuntas actividades delictivas en las que estuvo implicada Leire Díez", por lo que consideraban de interés que el juez que ya lleva investigando a la exconcejal cántabra desde hace varios meses por supuestos chantajes podría tener interés en tener copia de la documentación que haya podido ser incautada en su domicilio.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, durante una comparecencia en la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). La comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado continúa hoy con las comparecencias de Joseba Antxón Alonso, administrador único de Servinabar e investigado por el Tribunal Supremo por su presunta implicación en la trama, y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), quien fue contratado, según el PP, por esa empresa misma empresa navarra. 22 JULIO 2025 Carlos Luján / Europa Press 22/07/2025. Carlos Luján / Carlos Luján / Europa Press

En el mismo escrito, esta parte interesaba que fuera el propio Zamarriego el que registrara el domicilio de la exmilitante y el volcado de sus correos electrónicos, mensajes en aplicaciones como WhatsApp, Telegram etc., si bien a esta petición el juez del caso no da una respuesta concreta. Se limita a solicitar el atestado de la UCO en la causa abierta la semana pasada en la Audiencia Nacional.

Zapatero, pendiente

Zamarriego aún tiene pendiente responder a otra batería de pruebas solicitadas por la acusación popular que incluyen la citación, entre otros, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en calidad de testigo en el marco de la causa que dirige contra la exmilitante socialista Leire Díez. También pide las testificales del exministro José Luis Ábalos, de su exasesor Koldo García, de la presidenta del PSOE Cristina Narbona, del ex director de Comunicación del partido Ion Antolín, del ex 'número dos' de Santos Cerdán Juanfran Serrano y de la periodista Concha Minguela, que habría colaborado con Díez en la elaboración de un digital.

A juicio de esta parte, "al menos indiciariamente, la actuación de los investigados tiene el objetivo de que el PSOE se beneficie de determinada información para usar a su antojo, evitar la imputación en procedimientos judiciales de determinadas personas con él relacionadas, y obtener así una ventaja electoral con respecto al resto de los partidos políticos principales en España".