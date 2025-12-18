Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan al alcalde de Jérica (Castellón) por dos presuntos delitos de agresión sexual a menores

La jueza impuso a Jorge Peiró medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación con los denunciantes

El alcalde de Jérica, Jorge Peiró.

El alcalde de Jérica, Jorge Peiró.

Iván Checa

Castellón
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Segorbe tiene abierta una causa en la que investiga al alcalde de la localidad castellonense de Jérica, Jorge Peiró (PP), por dos presuntos delitos de agresión sexual a dos menores de edad.

El procedimiento, tal y como han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a Mediterráneo, se puso en marcha hace meses. La jueza encargada procedió además a imponer en su momento una serie de medidas cautelares.

Aún vigentes

En concreto, la magistrada ordenó en su día la imposición de alejamiento y de prohibición de comunicación con los dos menores denunciantes, las cuales continúan vigentes en estos momentos.

