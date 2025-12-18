Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La directora del CNI y su predecesora niegan que el abogado de Junqueras fuera espiado

Esta es la tercera vez que Paz Esteban, que fue destituida a raíz del espionaje al independentismo con Pegasus, declara como imputada por los ataques a móviles con ese software malicioso

Paz Esteban, la jefa del CNI, en una foto de archivo de febrero de 2020.

EFE

Barcelona
La directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y su predecesora en el cargo Paz Esteban han negado este jueves ante la jueza que el centro espiara en 2020 a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, de acuerdo con la información desclasificada por el Consejo de Ministros.

Según han informado fuentes jurídicas, Casteleiro, como testigo, y Esteban, en calidad de investigada, han comparecido hoy por videoconferencia ante la jueza de instrucción número 24 de Barcelona, que investiga las querellas de Van den Eynde y del exeurodiputado Jordi Solé por el espionaje a sus móviles con el software Pegasus.

Esta es la tercera vez que Esteban, que fue destituida a raíz del escándalo por el espionaje masivo al independentismo con Pegasus, declara como imputada por los ataques a móviles con ese software malicioso. De momento, está siendo investigada en cinco causas.

