El Govern destinará 8.000 millones para construir 100.000 nuevas viviendas públicas

El Govern se ha puesto en marcha para cumplir con la promesa que hizo el president Salvador Illa durante el debate de política general: la construcción de 214.000 viviendas nuevas en Catalunya. El Consell Executiu aprobará el próximo martes, en la última reunión del año, un plan de medidas urgentes para impulsar la transformación del suelo en 179 áreas para convertirlos en solares y poder edificar en ellos a partir de 2030 a través de la colaboración público-privada. Entre un 40% y un 50% de los nuevos pisos, cerca de unos 100.000, serán de protección oficial, y la mitad de estos, de alquiler. El resto, serán privados. El Institut Català del Sòl (Incasòl) será quien planificará, gestionará, redactará y ejecutará las obras, y destinará 8.000 millones para urbanizar el suelo de las viviendas públicas.

"Catalunya ha crecido, se han creado nuevas unidades familiares y la creación de vivienda ha quedado por debajo de lo necesario", ha alegado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. De hecho, se calcula que hay un déficit acumulado de entre 130.000 y 175.000 nuevas viviendas debido a la divergencia entre los ingresos y los precios y el freno a la construcción desde 2013.

La Generalitat se ha reservado una cesión de aprovechamiento urbanístico del 15%, asegurando una rentabilidad en las promociones de entre el 4% y 6%. "Esta cifra es la inversión de lo que costará liderar la promoción de las viviendas protegidas dentro del plan que debemos liderar con el 15% de la cesión de aprovechamiento", ha asegurado la consellera.

El reparto territorial

Para activar la maquinaria y revertirlo, el Govern ha preseleccionado 179 áreas en los que edificar, y el reparto de estos pisos llega a toda Catalunya, pero la distribución "no es uniforme porque responde a la intensidad de demanda" y los sectores se distribuyen así: Área Metropolitana de Barcelona (41), arco metropolitano (48), Camp de Tarragona (22), Barcelona (18), Ponent (12), Comarques centrals (10), Comarques gironines (8), Penedès (8), Alt Pirineu i Aran (7) y Terres de l'Ebre (5). Las actuaciones serán distintas en cada ámbito, pero se asegurará una densidad mínima de 50 viviendas por hectárea.

Tras rastrear los terrenos disponibles en los municipios catalanes, el Govern calcula que hay unos 54.124 pisos que se construirán gracias a una reserva de solares que, a más tardar, que estará lista como máximo en 2027 -la primera quincena de enero ya saldrán los primeros en ser construidos-, a los que hay que sumar entre 118.562 y 160.000 más, según el proyecto final de cada solar y las viviendas que pueda alojar, cuya previsión es que se ponga en marcha entre el 2028 y el 2030. Así pues, como máximo, en Catalunya se construirán 214.124 pisos nuevos con este nuevo plan. Para acotar el calendario, el Govern creará la oficina de estrategia de sectores de planteamiento prioritario, adscrita a la Conselleria.

El Govern cree que el liderazgo político aportará seguridad jurídica para que las constructoras quien implicarse, y mantiene que colaborará con los ayuntamientos para convertir estos sectores ya repartidos en viviendas en los sitios con una mayor demanda y mejores condiciones para edificar. Además, el Parlament ha aprobado este jueves una ley que permite agilizar los trámites burocráticos y compaginar la construcción en los solares ya adaptadas con la tramitación de nuevo suelo para cimentar cuanto antes.