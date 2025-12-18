Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los 124 electores extremeños afectados por el robo de votos en Correos podrán votar de nuevo

La Guardia Civil ha hallado en las inmediaciones de Fuente de Cantos y "completamente calcinada" la caja fuerte robada

Una persona rellena unos documentos tras solicitar el voto por correo.

Una persona rellena unos documentos tras solicitar el voto por correo. / Europa Press

EFE

Mérida
La Junta Electoral Provincial de Badajoz ha determinado que los 124 electores afectados por el robo de la caja fuerte de la oficina de Correos en Fuente de Cantos (Badajoz) podrán emitir nuevamente su voto por correo.

Las oficinas de la empresa postal en los municipios pacenses de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía han sido objeto de robos esta madrugada. En las primera de ellas se ha sustraído la caja fuerte, que contenía 14.000 euros en efectivo y 124 votos emitidos por correo para las elecciones autonómicas del próximo domingo, por lo que Correos lo puso en conocimiento de la Junta Electoral Provincial de Badajoz.

En una resolución, según ha informado la sociedad estatal en una nota, la Junta Electoral ha autorizado la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz "para procurar su entrega a los interesados y puedan emitir nuevamente su voto por correo".

En consecuencia, Correos se está comunicando con los electores afectados y ha organizado un dispositivo extraordinario para proceder a la entrega, "de manera inmediata", de la documentación original y la admisión de los votos emitidos a través de los carteros, según ha informado en una nota.

Ha señalado además que la Guardia Civil ha hallado, en las inmediaciones de Fuente de Cantos y "completamente calcinada", la caja fuerte robada.

Según ha indicado, el dinero en efectivo se había sustraído en su totalidad mientras que los votos emitidos por correo "se encontraban esparcidos en sus alrededores".

