Badajoz
Los 124 electores extremeños afectados por el robo de votos en Correos podrán votar de nuevo
La Guardia Civil ha hallado en las inmediaciones de Fuente de Cantos y "completamente calcinada" la caja fuerte robada
EFE
La Junta Electoral Provincial de Badajoz ha determinado que los 124 electores afectados por el robo de la caja fuerte de la oficina de Correos en Fuente de Cantos (Badajoz) podrán emitir nuevamente su voto por correo.
Las oficinas de la empresa postal en los municipios pacenses de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía han sido objeto de robos esta madrugada. En las primera de ellas se ha sustraído la caja fuerte, que contenía 14.000 euros en efectivo y 124 votos emitidos por correo para las elecciones autonómicas del próximo domingo, por lo que Correos lo puso en conocimiento de la Junta Electoral Provincial de Badajoz.
En una resolución, según ha informado la sociedad estatal en una nota, la Junta Electoral ha autorizado la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz "para procurar su entrega a los interesados y puedan emitir nuevamente su voto por correo".
En consecuencia, Correos se está comunicando con los electores afectados y ha organizado un dispositivo extraordinario para proceder a la entrega, "de manera inmediata", de la documentación original y la admisión de los votos emitidos a través de los carteros, según ha informado en una nota.
Ha señalado además que la Guardia Civil ha hallado, en las inmediaciones de Fuente de Cantos y "completamente calcinada", la caja fuerte robada.
Según ha indicado, el dinero en efectivo se había sustraído en su totalidad mientras que los votos emitidos por correo "se encontraban esparcidos en sus alrededores".
- Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
- Un error judicial impidió a la jueza interrogar a Plus Ultra por el rescate de 53 millones
- Núria Marín: 'L'Hospitalet estaba abocado a ser un suburbio y hoy es la segunda ciudad de Catalunya en economía
- Una incineradora en Melilla y residuos en Castellón: la trama de la SEPI comparte con el caso Koldo el interés por contratos de Acciona
- Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
- Sánchez anuncia un abono de transporte 'único en todo el país' por 60 euros al mes y extiende los descuentos para 2026
- Celestino Corbacho: 'Toca trabajar en la zona norte de L'Hospitalet, donde ha llegado gente más pobre que la que había
- Sumar ve al PSOE 'en shock' y busca un frente común con los socios para forzar a Sánchez a hacer cambios en el Gobierno: 'No le queda más remedio