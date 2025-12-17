Sumar cuestiona la estrategia del PSOE en "el peor momento" del Gobierno: "Es alimentar a Vox"

La relación entre los socios de Gobierno atraviesa sus horas más bajas. La crisis abierta a raíz de los casos de corrupción y las denuncias por acoso sexual en el PSOE han llevado a un choque de trenes entre Sumar y el ala socialista del Ejecutivo, después de que Yolanda Díaz reclamase una remodelación del Consejo de Ministros que Moncloa ha desdeñado. En la parte minoritaria de la coalición crece el malestar por la reacción de los socialistas y mantienen su exigencia de "relanzar" la legislatura, con cambios en ministerios y con medidas que "den impulso" a la acción de Gobierno. Un paso necesario, creen, para afrontar el que consideran "el peor momento del Gobierno desde su origen", en 2020.

Fuentes bien situadas de Sumar consideran que hay una crisis "profunda" y que la situación "es muchísimo más grave que en julio", después de la detención del exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, cuando reclamaron a los socialistas una batería de medidas contra la corrupción. En esta ocasión, consideran "el PSOE quiere dar a entender" que es la misma situación, pero advierten que esta vez "la situación es brutal" y que sólo hay una vía para "revivir" la legislatura: "La crisis de Gobierno es la carta que queda por jugar".

Las críticas hacia el PSOE arrecian en las últimas horas, y en Sumar ponen en cuestión la estrategia del PSOE de "resistir". "Gobernar resistiendo es engordar a Vox; es morir de muy mala manera, se puede morir con dignidad", aprecian desde el espacio de Yolanda Díaz, donde creen que si Pedro Sánchez no quiere convocar elecciones, "entonces tiene que gobernar". En este punto, señalan que es necesario "un nuevo impulso con una agenda fuerte" y con "un cambio político, programático y formal".

El socio minoritario de Gobierno sigue pensando que Sánchez terminará accediendo a sus propuestas, porque son "gasolina para la legislatura" y lo único, creen, que permitiría llegar a 2027. "Si no se pone las pilas, no aguanta la legislatura", apuntan fuentes destacadas. Sin embargo, rechazan la posibilidad de pedir elecciones o salirse del Gobierno, advirtiendo de que nunca lo plantearon al ala socialista porque no está en su estrategia.

Después de que el propio presidente de Gobierno rechazara cualquier remodelación y de que el ministro socialista Óscar Puente ridiculizarla a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Sumar pidió una reunión entre socios de coalición, que el PSOE ha aceptado pero rebajado al mínimo: será a nivel de partidos, no de Gobierno, y entre secretarios de organización. La cita será el viernes, pero en el ala de Sumar en el Consejo de Ministros advierten que "una reunión de qué nos vale, si nos reunimos todos los días" y avanzan que seguirán reclamando cambios.

Dudas sobre la remodelación

La exigencia planteada por Yolanda Díaz el pasado viernes de cambiar a ministros socialistas ha generado sin embargo algunas dudas dentro de la plataforma de izquierdas. En el entorno de la vicepresidenta mantienen la petición, asegurando que tarde o temprano deberá cumplirse. Y mientras, los líderes de otros partidos como Mónica García este martes en La 1 y Antonio Maíllo este miércoles en rueda de prensa han asegurado que fue una iniciativa propia de la dirigente gallega, sacudiéndose la responsabilidad de esa cuestión.

Fuentes próximas a Díaz aseguran que esto se acordó en la mesa de partidos que conforman Sumar -IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns-, mientras desde otras formaciones apuntan a que se acordó "desmarcarse" del ala socialista del Gobierno y reclamar cambios, sin entrar a plantear una remodelación de Gobierno.