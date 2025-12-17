Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de los casos de corrupción y el acoso sexual en el PSOE: las elecciones en Extremadura y la posible remodelación del Gobierno, en directo

"No pertenezco a ninguna trama corrupta"

Iván Gil

May Mariño

Cristina Gallardo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Mientras tanto, Pedro Sánchez mide los apoyos de su Gobierno mientras analiza si remodela su gabinete.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:

Cerdán pasa a la defensiva en el Senado y llama "especulación" a la causa en el Supremo: "No pertenezco a ninguna trama corrupta"

El yihadista que atentó a hachazos contra el McDonald's del Màgic de Badalona acepta ser expulsado de España

DIRECTO | Santos Cerdán, en el Senado, asegura "rotundamente" que no hubo financiación ilegal en el PSOE

La fiscalía considera "insuficientes" los indicios para juzgar a Errejón por la denuncia de Mouliaá

Illa se fija la amnistía y la financiación como propósitos de 2026: "Sudaré la camiseta"

En directo | Santos Cerdán declara en la comision de investigación del caso Koldo en el Senado

Un dirigente del PP presionó a una exconcejala para que firmara que sufría trastorno mental para defender al alcalde de Algeciras de acoso sexual

Cerdán vuelve al Senado tras el informe de la UCO que apunta dádivas e imputado por mentir sobre Koldo

