Última hora de los casos de corrupción y el acoso sexual en el PSOE: las elecciones en Extremadura y la posible remodelación del Gobierno, en directo

La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Mientras tanto, Pedro Sánchez mide los apoyos de su Gobierno mientras analiza si remodela su gabinete.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:

"Yo no. No". Así respondió Cerdán a la pregunta que le lanzó, primero en catalán pero luego recuperó en castellano, el senador de Junts Eduard Pujol de si la había "liardo parda".

Insiste Cerdán en la falta de veracidad de los audios en los que se basa la investigación contra él "Lo que sí queda acreditado es que una grabación del 2019 no se puede grabar con un febrero del 2021. Y eso son los audios. La propia Guardia Civil, los propios peritos de la Guardia Civil han dicho que no descartan que estén realizados con con inteligencia artificial", afirmó

Silencio por Pedro Sánchez Pese a lo locuaz que ha estado en algunos momentos, Santos Cerdán optó por el silencio en cada una de las preguntas en la que el senador Gordillo (Vox) en las que hablaba del conocimiento o la mediación de Pedro Sánchez en los hechos investigados. En silencio, pero escuchándolo y jugando incluso con las gafas, el exsecretario de Organización mantuvo la boca cerrada en la recta final del interrogatorio de Gordillo y sus insinuaciones del conocimiento de Pedro Sánchez sobre la trama

Santos Cerdán aseguró que él mismo paga a su abogado. "No tengo ninguna empresa ni me lo paga ninguna empresa" De esta manera desligó relación alguna con el PSOE como insinuó la senadora Caballero cuando le preguntó si el PSOE le paga el abogado. Acto seguido, Caballero preguntó si "puede asegurar que el Partido Socialista, mientras usted ha sido secretario de organización, se ha financiado ilegalmente". "Lo aseguro rotundamente", respondió Cerdán.

Después de pedir "respeto" por Leire Díez, cuando la senadora de UPN la llamó "fontanera", Cerdán negó relación alguna con la última trama conocida en el 'caso SEPI'. "Si hubiera aparecido mi número no tendría ninguna duda que estaría en todos los sitios".

Durante el interrogatorio que le hizo la senadora de UPN, Santos Cerdán aseveró que "no encontrará ni un mensaje, ni una llamada, ni una interrupción con nadie, con nadie que haya hecho ninguna contratación en Navarra". Y acusó a Caballero de que las pregutnas que le formula parten de "la manipulación continua y mediática que hacen ustedes en Navarra". Además, Cerdán ahondó en poner en duda los audios de Koldo García y que son la base de la investigación de la UCO que le llevó a prisión y que han recurrido incluso ante el juez.

Gordillo aprovechó su turno para lanzar preguntas y buscar relaciones entre el caso que atañe a Santos Cerdán con la investigación sobre Plus Ultra y la relación de uno de los directivos con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero

Tensión con el senador de VOX Llegó el turno de preguntas del senador Gordillo de Vox, quién preguntó a Santos Cerdán por qué estuvo en prisión. Tras esas palabras, el exsecretario de Organización del salió a la defensiva cuestinando a Gordillo por una reunión con miembros de la Guardia Civil que, para Cerdán, es parte del "origen" de esta situación en la que está inmerso. La reacción de Cerdán provocó el enfrentamiento con el senador Gordillo, quién elevó el tono y le reclamó respeto por la comisión, además de afearle la "actitud retadora" con la que está compareciendo

Aseguro "rotundamente que no" hay financiación ilegal en el PSOE Pese a su lejanía ahora con el PSOE, Santos Cerdán negó financiación irregula por parte del partido del que ya no es militante