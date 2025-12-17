Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sánchez ve un "error" el retraso de la UE al fin del vehículo de combustión

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa, tras un despacho con El Rey Felipe VI, en el ?Palacio de Marivent, a 29 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España).

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa, tras un despacho con El Rey Felipe VI, en el ?Palacio de Marivent, a 29 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). / Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Iván Gil

Iván Gil

Un día después de que la Comisión Europea decidiese posponer el fin de los vehículos de combustión en 2035, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó la decisión.

"Lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad".

Así lo dijo en el acto celebrado en Madrid en el Círculo de Bellas Artes en el que presentó el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que anunció este verano.

