Illa se fija la amnistía y la financiación como propósitos de 2026: "Sudaré la camiseta"

El president Salvador Illa ha marcado este miércoles sus propósitos para el próximo año. En la sesión de control en el Parlament, ha concedido a Junts y ERC una referencia explícita al señalar que su voluntad es que la amnistía sea efectiva y permita el regreso de Carles Puigdemont a Catalunya y el fin de la inhabilitación de Oriol Junqueras; pero también se ha fijado como objetivo lograr un nuevo sistema de financiación como exigen los republicanos: "Cumpliré íntegramente todos los acuerdos [...] Sudaré la camiseta", ha prometido.

El jefe del Govern ha defendido que en 2025 se han "hecho las cosas bien" y que en 2026 "se harán mejor", porque "Catalunya está centrada y va por el buen camino", ha incidido, desplegando las cifras económicas que indican un nuevo récord de ocupación. Ahora bien, Illa ha admitido que este crecimiento de lo que tacha de "prosperidad" todavía no es "compartida", por lo que ha afirmado que se compromete a trabajar para "reducir el coste de la vida". En esta dirección, ha sacado pecho de la intervención en el mercado de la vivienda, con la regulación del precio de los alquileres y el plan de barrios; y de la mejora de los datos sobre seguridad.

Sin presupuestos

Lo que no ha abordado Illa es la negociación de los presupuestos para el próximo año, que comenzarán en prórroga porque ni tan siquiera se han entablado conversaciones con los socios, ERC y los Comuns. Para la líder de Junts, Mònica Sales, Catalunya está "colapsada" y con los "servicios públicos tensionados", porque hay una falta de liderazgo en el Govern que provoca "parálisis" por el "seguidismo" del PSOE. "Una buena oposición ayuda a hacer un buen gobierno", le ha replicado Illa, afeando a las filas posconvergentes haber votado en contra de la regulación de los alquileres de temporada y de la senda de déficit en el Congreso.

Por el mismo flanco ha atacado Esquerra, y el portavoz de ERC, Josep Maria Jové, ha asegurado que "la realidad es preocupante" porque termina el año sin nuevas cuentas públicas y sin "la estabilidad que tanto anhelan porque vincula su futuro al del Gobierno y no le va demasiado bien". Un Govern que ve en 'stand by' y que "vive en diferido, sin ambición nacional ni social". Ante este panorama, ha vuelto a reclamar un sistema de financiación que sea justo y singular, una condición para negociar cualquier presupuesto, ha advertido. "Deje de supeditar su cargo, de sacrificar el futuro de Catalunya, a los intereses de su partido. Exija lo que es justo y democrático", ha rematado Jové.

Imagen del pleno del Parlament. / Marta Sierra / ACN

Tras rechazar un balance "triunfalista" y confesar que no le gustan "las euforias", Illa ha insistido en que cumplirá al pie de la letra los acuerdos y ha aseverado que está trabajando "incansablemente" para mejorar la financiación. Y también por la vivienda, ha añadido.

Illa ha recogido el guante de los Comuns en esta materia, pero Jéssica Albiach le ha vuelto a recordar que no se ha aplicado ninguna sanción por incumplir la ley de vivienda. En materia de transporte público, ha comprado su propuesta formulada durante la sesión, de crear "un grupo de trabajo estable" para hablar de las tarifas del transporte público en 2027, después de haber alcanzado este martes un acuerdo con el Executiu para mantener las bonificaciones en 2026.

Choque con el PP y la extrema derecha

El líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha preguntado por la DGAIA y ha acusado al Govern y al "tripartito 2.0" de "taparse mutuamente las vergüenzas" y de haber resuelto la crisis con una comisión de investigación "fake". Illa, visiblemente molesto por las acusaciones, ha reprochado a los populares el uso político de la situación de los menores y ha pedido cesar las “insinuaciones”. El president ha reconocido “errores administrativos”, pero ha negado irregularidades y ha retado al PP a acudir a la justicia si tiene “evidencias” de ello.

"Discrepamos mucho, pero creo que tiene unos sólidos valores humanistas así que no haga política con esto. No tapo nada ni a nadie [...] Si tiene evidencias, vaya donde se tiene que ir. Ya basta de insinuaciones, es una política muy seria y muy difícil de hacer", ha remachado.

Illa no ha dejado pasar los bulos de la extrema derecha y se ha enfrentado abiertamente tanto a Vox como a Aliança Catalana. "¿Hasta cuándo abusará de nuestra paciencia? Lo que dice es mentira", le ha soltado a Ignacio Garriga. "No venga a victimizarse, usted ha aplaudido el genocidio en Gaza. Usted es un lobo con piel de cordero", ha espetado a Sílvia Orriols, a quien le ha recomendado que estas Navidades lea el libro 'Los otros catalanes', de Paco Candel.