¿Quién es Josep Tomàs Salàs, el nuevo director de la Oficina Antifrau de Catalunya?

Josep Tomàs Salàs Darrocha (Barcelona, 19 de agosto de 1961) se comprometió en su comparecencia en el Parlament a mantener la "neutralidad política" de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), el organismo que dirigirá en los próximos años. Como experto jurista -es magistrado en un juzgado penal de Barcelona y tiene una amplia trayectoria en el mundo del Derecho- y aficionado al senderismo y a la naturaleza, sabe caminar desde hace años por tortuosos caminos y salir airoso de los retos que se le han presentado.

Cercano, afable y preparado, Salàs ha escalado uno a uno los peldaños de la Administración de Justicia, lo que le ha proporcionado un profundo conocimiento de sus interioridades. Un dato importante, siempre ha huido del personalismo y ha apostado por el trabajo en equipo. Él es el designado, curiosamente, para suceder en Antifrau a uno de sus mentores: Miguel Ángel Gimeno, que ha sido director de este organismo desde julio de 2016 hasta la fecha. Sin ir más lejos, entre 2011 y 2013, Salàs estuvo adscrito a la presidencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) cuando Gimeno era su máximo responsable.

Sus primeros pasos en el mundo de la Justicia fueron como agente judicial, pero también ejerció durante 12 años como abogado

Salàs es un corredor de fondo. Empezó a trabajar a los 14 años en la hostelería y en otros oficios y desde entonces no ha parado. Estando en el servicio militar, preparó las oposiciones para entrar en el mundo de la justicia y, en febrero de 1984, tuvo su primera ocupación en este sector como agente judicial en un juzgado de Badalona. Al cabo de un año, ya era oficial, y ejerció en el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona. Por aquellas fechas, ese juzgado instruía casos mediáticos, como un millonario fraude a la Seguridad Social descubierto en 1983 con decenas de empresarios implicados.

De abogado a juez

En ese juzgado, Salàs se empapó de los vericuetos del mundo de la Justicia y, al cabo de un tiempo, se inclinó por ejercer la abogacía. Sobre todo, pasaron por sus manos asuntos penales y reclamaciones de responsabilidad civil (indemnizaciones) por accidentes de tráfico o supuestas negligencias médicas. Unos 12 años le duró esta etapa de profesional liberal, en la que participó también en la asistencia del turno de oficio del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

Después aprobó las oposiciones para letrado de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) y su destino fue un juzgado de L'Hospitalet de Llobregat (de 2008 a 2010). De ahí, Salàs accedió a una plaza de juez por el cuarto turno (para juristas de reconocido prestigio) y desarrolló su primera labor en Manresa y Vic y desde hace nueve años, como magistrado, en el Juzgado Penal número 22 de Barcelona. Este jurista es delegado de la jurisdicción penal en la capital catalana.

Es un forofo de la lectura y un apasionado de las películas épicas, como El Padrino

Dicen de él que siempre le ha gustado el estudio y que es un forofo de la lectura. Quien le conoce asegura que es capaz de leer hasta los prospectos de los medicamentos. Es un devorador de libros de Quim Monzó, Javier Marías, Paul Auster, Julian Barnes o la novela negra de Michael Connelly. Las películas épicas, como Lawrence de Arabia o El Padrino, son su otra pasión, aparte de la lectura, el derecho y la judicatura.

Formación múltiple

El nuevo director de la OAC es doctor en Derecho y cuenta con la licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración y en Criminología. Su formación complementaria es amplia: también es experto en Justicia Penal Internacional y en Práctica Procesal Penal, entre otras especialidades. Lo mismo pasa con su actividad docente. Ha impartido clases en la Universitat de Barcelona, Esade, Centre d'Estudis Jurídics, Col·legi de l'Advocacia de Barcelona y la Escola de Criminologia de Catalunya.

En su haber tiene dos obras: "Derecho Penitenciario" (Editorial Escuela de Criminología de Catalunya, 2001) y "La doble vuelta presidencial en Latinoamérica" (una obra colectiva del Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2004). Además, ha escrito una cincuentena de artículos doctrinales en las más importantes revistas de Derecho. Está previsto que tome posesión de su cargo a mediados de enero.