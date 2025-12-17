La oposición acusa a Illa de "falta de liderazgo" por haber mantenido el viaje a México pese a la peste porcina

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparecido este miércoles en el Parlament para rendir cuentas de su gestión y la del Govern sobre la peste porcina africana que azota Catalunya, ante las críticas de la oposición por no haber cancelado su viaje institucional a México cuando se detectó el brote. El jefe del Govern ha insistido en que estuvo conectado permanentemente con los consellers y ha puesto en valor el trabajo del titular de Agricultura, Òscar Ordeig, pero sus explicaciones no le han bastado a la oposición, que le ha reclamado "transparencia" en la investigación sobre el origen del brote y que ha chocado sobre si hay que exterminar a los jabalís para evitar su expansión.

Los grupos parlamentarios han coincidido en señalar que Illa debería haber suspendido la cita institucional en Centroamérica al detectar la "gravedad" de la situación. La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha preguntado al president por qué decidió mantener el viaje si antes de salir de Barcelona ya estaba confirmado el primer caso de peste porcina africana y, sobre todo, si la Generalitat ya tenía sospechas unos días antes. La posconvergentes le ha acusado de haber comparecido "19 días" después y de haber estado "ausente los siete primeros".

Sales ha reconocido el trabajo de "contención" del virus por parte de la Generalitat, pero ha tachado de "negligente" el trabajo de "prevención" del conseller Ordeig y ha pedido su reprobación y la creación de una comisión de investigación sobre la cuestión porque "ya debería de haber dimitido o haber sido cesado". Asimismo, ha reprochado al conseller el "tono" que usó antes del inicio de la crisis cuando la diputada de su partido, Jeannine Abella, le preguntó por la cuestión y le ha reclamado que pida disculpas, también por "criminalizar" al sector de los transportistas al decir inicialmente que el origen del virus estaría en un bocadillo.

El president del Govern, Salvador Illa, durante su comparecencia en el pleno del Parlament. / Bernat Vilaró / ACN

Con una contundencia similar se ha expresado el líder de las filas de Esquerra, Josep Maria Jové, que ha advertido de que "una cosa es gestionar y otra es liderar". "Usted es el president de Catalunya y cuando atraviesa momentos difíciles tiene que estar en primera línea transmitiendo seguridad. Presencialmente, para liderar políticamente", ha recalcado.

Jové ha defendido que el viaje a México era importante para el sector editorial catalán porque Barcelona tenía un puesto protagonista en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero ha deslizado que debería haber regresado antes. "Prestigiar nuestras instituciones es un deber político. El prestigio de la presidencia de la Generalitat es innegociable", ha insistido, y le ha recriminado que se haya hecho fotografías "rodeado de uniformes que le gustan mucho" como los de la UME o de la Guardia Civil, y que no acudiera al centro de mando el viernes, justo después de aterrizar de México, como inicialmente había prometido.

También la CUP ha criticado la presencia del Ejército y ha acusado a Illa de buscar "la foto y el titular" para justificar su "ausencia". El diputado Dani Cornellà ha aprovechado la comparecencia para censurar el modelo de las "macrogranjas", algo que también han hecho los Comuns. Jéssica Albiach ha evitado criticar en esta ocasión a Illa por su viaje a México, pero ha afeado a Ordeig que extendiera la teoría del bocadillo cuando después se ha abierto la hipótesis de que el virus haya salido de un laboratorio. También ha reprobado al Govern que se plantee "cacerías indiscriminadas" de jabalís, un argumento que ha rematado de forma mucho más contundente la diputada del mismo partido Núria Lozano. "¿Verdad que si el virus saliese de un laboratorio no exterminaríamos a la mitad de los científicos?".

Los cazadores y las "chorradas progres"

También el líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha criticado la ausencia del president, ha tachado de “psicotrópica la teoría del bocadillo” y ha pedido “dejar de hacer la vida imposible a los cazadores”. El popular ha culpado a la “chorradas progres” el crecimiento de la población de jabalís en Collserola. En la misma dirección se ha expresado la extrema derecha de Vox. Ignacio Garriga ha acusado a Illa de tener un “animalismo de sofá” y de haber permitido que haya “más jabalís que niños jugando a pelota”. El dirigente de extrema derecha también ha criticado el comité de expertos creado por el president Illa porque considera que dirigentes del IRTA no deberían investigarse a ellos mismos. "Es como si Abalos o Cerdán hicieran una auditoria al PSOE", ha justificado.

Más allá de la comparecencia, el PP y Junts intentaron sin éxito otras dos iniciativas para criticar la gestión que ha hecho del Govern de la crisis. Los populares pidieron un pleno monográfico y los posconvergentes querían reprobar al conseller de Agricultura. Ninguna de las dos prosperó por falta de apoyos en los órganos parlamentarios, por lo que la resolución de Junts se votará en una comisión y no en el pleno.