Llorca y Sánchez pactan una Comisión Mixta para la dana más de un año después

El jefe del Consell logra el "compromiso firme" del presidente del Gobierno pero aclara que "no es un éxito"

Pedro Sánchez y Pérez Llorca, reunidos en Moncloa este jueves.

Pedro Sánchez y Pérez Llorca, reunidos en Moncloa este jueves.

Mateo L. Belarte

Valencia
El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles desde La Moncloa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido con él a constituir una Comisión Mixta de reconstrucción tras la dana formada por el Ejecutivo central, la Generalitat, los pueblos afectados y probablemente la Diputación de Valencia.

Así lo ha adelantado Pérez Llorca en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido este miércoles con Sánchez tras ser elegido como presidente de la Generalitat hace apenas unas semanas.

"Yo solo llevo quince días en el cargo aproximadamente y ya no lo veo como un éxito, porque yo creo que eso tendría que haberse hecho desde el principio. Habrá que preguntarle al ministro por qué se ha tardado tanto tiempo en constituir esta comisión mixta", ha proclamado Pérez Llorca.

