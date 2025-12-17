Última hora de los casos de corrupción y el acoso sexual en el PSOE: las elecciones en Extremadura y la posible remodelación del Gobierno, en directo

La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Mientras tanto, Pedro Sánchez mide los apoyos de su Gobierno mientras analiza si remodela su gabinete.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:

Cerdán vuelve al Senado tras el informe de la UCO que apunta dádivas e imputado por mentir sobre Koldo Ya compareció en abril de 2024, antes de dejar el escaño, entrar en prisión y ser señalado por la UCO como jefe de una trama de adjudicaciones irregulares.

Iván Gil El Gobierno pide tiempo a sus socios para recuperar pie tras el nuevo golpe por corrupción “Somos un Gobierno contrastado en múltiples crisis”, defienden en Moncloa para pedir confianza a sus socios y alejar la sensación de fin de ciclo.

La primera reunión Sánchez-Llorca pone a prueba el deshielo institucional tras Mazón El jefe del Consell pide estar "por encima de la crispación" y reclamará "ayuda inmediata" al Gobierno en la dana, financiación, agua e inversiones en su encuentro con el presidente del Gobierno, ante el que hay cierto escepticismo en Valencia

Un error judicial impidió a la jueza interrogar a Plus Ultra por el rescate de 53 millones Una de las querelladas fue la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que no fue investigada formalmente en la causa, que acabó archivada.

Guardiola activa por ley el proceso de traspaso de poderes en la Junta ante el 21D El Ejecutivo del PP informa de los asuntos pendientes y da luz verde a ayudas y contratos por más de 66 millones en la última reunión de la legislatura.

Entrevista a Óscar Fernández Calle, candidato de Vox en Extremadura "Guardiola robó el cambio que anhelaba la mayoría de los extremeños".

Tono Calleja Flórez El tortuoso viaje para investigar contra la Audiencia de Madrid a Begoña Gómez en Air Europa El juez Peinado vuelve a insistir, ahora en base a lo que plantea un abogado, ya denunciado por el PSOE en junio, investigar Air Europa, y pide a la UCO un informe sobre si hay hechos nuevos para hincarle el diente.

El líder del PSdeG se reunió con la madre de una de las mujeres que denunció acoso sexual por parte de José Tomé El programa 'Código 10', que reveló los casos, anuncia que este martes hará públicas grabaciones que afectarían a José Ramón Gómez Besteiro.

Ana Cabanillas Sumar solicita al PSOE una reunión urgente de la coalición para arrancar medidas de Gobierno y paliar la crisis Los partidos del socio minoritario del Gobierno culpan al ala mayoritaria de la situación: "El PSOE ha generado el problema".