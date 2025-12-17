Josep Tomàs Salàs, nuevo director de la Oficina Antifrau de Catalunya

El magistrado Josep Tomàs Salàs ha sido nombrado este miércoles por el Parlament como nuevo director de la Oficina Antifrau de Catalunya. El hasta ahora titular del Juzgado Penal número 22 de Barcelona ha sido nombrado en segunda votación con los votos afirmativos del PSC, ERC y los Comuns. El nombre fue pactado por socialistas y republicanos, pero finalmente el grupo de Jéssica Albiach también ha apoyado la propuesta. Los tres grupos suman 68 diputados, justo los que corresponden a la mayoría absoluta de la Cámara. La primera votación requería de 81 escaños que no se han alcanzado por el voto contrario de Junts, Vox, la CUP y Aliança Catalana y la abstención del PP.

"No es un cheque en blanco, es un apoyo exigente", ha advertido durante el debate el diputado de los Comuns Lluís Mijoler, que ha pedido al resto de grupos cambiar el procedimiento de elección del jefe de Antifrau para evitar que un mecanismo "débil" que consideran que puede "alimentar el descrédito" hacia la institución. El resto de partidos, como ya ocurrió la semana pasada durante la presentación de la candidatura de Salàs en comisión, han criticado las formas del Govern a la hora de impulsarlo para el puesto. Ninguno de ellos ha puesto en duda el currículum del magistrado, pero han reprochado al president Salvador Illa no haberlos involucrado en la elección y no haber buscado un consenso más amplio en la Cámara.

La diputada de Junts Glòria Freixa ha recordado que en 2016 el Govern liderado por Carles Puigdemont, a pesar de la convulsión del momento por el 'procés', buscó el "consenso" y ha acusado al Govern de Illa de actuar con "opacidad" y de forma "unilateral". "No es un buen día para la democracia en Catalunya", ha llegado a proclamar Freixa. También Dani Cornellà de la CUP ha comparado el resultado de la votación actual con la de hace nueve años y ha lamentado que las organizaciones ciudadanas contra la corrupción también supieran de la candidatura de Salàs "por la prensa".

También ha censurado el mecanismo de elección la popular Lorena Roldán y ha reclamado una "reflexión profunda" sobre cómo mantener la "neutralidad" de la Oficina y "blindarla" ante posibles injerencias. Sin embargo, el PP ha reconocido la "trayectoria" de Salàs, por lo que sus 15 diputados se han abstenido en las dos votaciones. No ha sido así en el caso de extrema derecha. Javier Ramírez de Vox ha pedido cerrar la OAC y ha aprovechado la sesión para acusar al PSC de "banda criminal", una incriminación que le ha valido la reprobación del presidente de la Cámara. También la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha cuestionado Antifrau.

Ante las críticas, la socialista Ivana Martínez ha alabado el trabajo del hasta ahora director y ha instado al resto de grupos parlamentarios no usar la lucha contra la corrupción como una "herramienta partidista". Por su parte, la diputada de ERC Ester Capella ha reconocido que la forma de designación era "mejorable", pero ha justificado que no era su responsabilidad, y asegurado que los republicanos no van a "jugar al bloqueo" porque su voluntad es "la continuidad de las instituciones".

El director de Antifrau, Josep Tomàs Salas, durante la comisión en el Parlament. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

La elección de Salàs traza una línea de continuidad con el mandato de su predecesor, Miguel Ángel Gimeno, cuyo mandato finalizó en julio de este año aunque sigue ejerciendo el cargo de forma interina. Salàs es una persona de la máxima confianza del anterior jefe de la Oficina, ya que trabajaron de forma estrecha en el pasado cuando Gimeno fue presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (2010-2015). El ahora ya nuevo director de la OAC fue su jefe de gabinete. Los dos han estado presentes en la sesión plenaria de este miércoles.

Salàs no ha tenido turno de palabra durante el pleno, pero sí se pudo pronunciar en comisión la semana pasada. Allí, aceptó las reservas mostradas por la oposición y prometió que su perfil sería "muy discreto" y que actuaría con "neutralidad política" y "amplia lealtad institucional". También expuso que su propuesta era que Antifrau ahondara en las tareas de "prevención" de la corrupción y la "protección de los alertadores", más que en las investigaciones, cuya potestad es compartida con la fiscalía, los tribunales y los cuerpos policiales.

Salàs, que tiene mandato para seis años, ha sido magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en Manresa y Vic entre 2010 y 2015; letrado del Consejo General del Poder Judicial adscrito a la presidencia del TSJC entre 2011 y 2013; letrado de la Administración de Justicia entre 2008 y 2010, y abogado colegiado entre 1996 y 2008. Es doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, licenciado en Criminología y experto universitario en justicia penal internacional y en práctica procesal penal.