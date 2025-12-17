Escrito de acusación
La fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para el yihadista que la emprendió a hachazos contra un McDonald's de Badalona
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita cuatro años y medio de cárcel, así como multa de 6.480 euros y que indemnice con 7.602 euros al centro comercial Màgic de Badalona (Barcelona) por los daños que causó cuando la emprendió a hachazos contra el escaparate del McDonald's del establecimiento. Para la fiscal Raquel de Miguel su actuación fue constitutiva de un delito de daños terroristas.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el ministerio público explica que Hamza Warris sufrió "un profundo y larvado proceso de radicalización ideológica y religiosa que consta desde que llegó desde su país de origen, Pakistán, a Europa, en concreto a Italia en abril de 2023, donde adquirió residencia legal". Su objetivo vital era "realizar la yihad, entendida esta de forma violenta", dice la fiscal, que aprecia .
De una parte, en sus comunicaciones con personas de confianza, se desprende su tendencia a la justificación y uso de la violencia, y ya en el mes de junio de 2023, en concreto el día 30, contacta con una persona de nombre Hussnain al que encarga que le consiga un arma de fuego ( Mauser): Hola. ¿Cómo estás jefe? Me llamas jefe y yo te llamo jefe. Jefe, si necesito un arma Máuser... ¿Se puede conseguir o no?
Suscríbete para seguir leyendo
- Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
- Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
- Sánchez anuncia un abono de transporte 'único en todo el país' por 60 euros al mes y extiende los descuentos para 2026
- Nuevos registros de la UCO tras la detención de Leire Díez y Vicente Fernández: última hora del arresto de Antxon Alonso, en directo
- Núria Marín: 'L'Hospitalet estaba abocado a ser un suburbio y hoy es la segunda ciudad de Catalunya en economía
- Sumar ve al PSOE 'en shock' y busca un frente común con los socios para forzar a Sánchez a hacer cambios en el Gobierno: 'No le queda más remedio
- Una incineradora en Melilla y residuos en Castellón: la trama de la SEPI comparte con el caso Koldo el interés por contratos de Acciona
- Encuesta CIS: El PSOE sigue a la baja en plena crisis, el PP se estanca y Vox frena su ascenso