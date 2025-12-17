Denuncia
La fiscalía considera "insuficientes" los indicios para juzgar a Errejón por la denuncia de Mouliaá
Pide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones
La Fiscalia Provincial de Madrid considera "insuficientes" los indicios contra el ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón para formular acusación contra él por la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por supuesto abuso sexual. El ministerio público solicita al juez que dicte auto de sobreseimiento proviional y archive el procedimiento.
El ministerio público, además, ha remitido un escrito al juzgado de instrucción número 47 de Madrid en el que impugna el recurso presentado por Iñigo Errejón frente al auto de continuación de las actuaciones para el trámite del procedimiento abreviado.
En su opinión, el auto, aun cuando resulta completamente ajustado a derecho por cumplir la finalidad prevista y detallar los indicios sobre los que se funda, "tales indicios resultan insuficientes como para formular escrito de acusación y por dicho motivo se ha interesado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones".
En un segundo escrito, la misma fiscalia insta al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones dirigidas contra Iñigo Errejon por la pregunta comisión de un delito de abuso sexual "toda vez que practicadas cuantas diligencias de instrucción se han considerado necesarias para el esclarecimiento de los hechos no ha quedado suficientemente justificada la perpetracion del delito"
Suscríbete para seguir leyendo
- Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
- Una incineradora en Melilla y residuos en Castellón: la trama de la SEPI comparte con el caso Koldo el interés por contratos de Acciona
- Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
- Sánchez anuncia un abono de transporte 'único en todo el país' por 60 euros al mes y extiende los descuentos para 2026
- Núria Marín: 'L'Hospitalet estaba abocado a ser un suburbio y hoy es la segunda ciudad de Catalunya en economía
- Sumar ve al PSOE 'en shock' y busca un frente común con los socios para forzar a Sánchez a hacer cambios en el Gobierno: 'No le queda más remedio
- Catalunya mantendrá la rebaja del 50% de los billetes del transporte en 2026
- Urdangarin: 'Mi madre y mis hijos saben que es imposible que yo tuviera voluntad de delinquir