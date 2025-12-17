Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo en BadalonaLluviasSiratTrumpVeto a los cochesBarçaBarcelonaTransporte públicoAitana BonmatíLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Denuncia

La fiscalía considera "insuficientes" los indicios para juzgar a Errejón por la denuncia de Mouliaá

Pide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones

El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón ofrece declaraciones a los medio.

El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón ofrece declaraciones a los medio. / Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Fiscalia Provincial de Madrid considera "insuficientes" los indicios contra el ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón para formular acusación contra él por la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por supuesto abuso sexual. El ministerio público solicita al juez que dicte auto de sobreseimiento proviional y archive el procedimiento.

El ministerio público, además, ha remitido un escrito al juzgado de instrucción número 47 de Madrid en el que impugna el recurso presentado por Iñigo Errejón frente al auto de continuación de las actuaciones para el trámite del procedimiento abreviado.

En su opinión, el auto, aun cuando resulta completamente ajustado a derecho por cumplir la finalidad prevista y detallar los indicios sobre los que se funda, "tales indicios resultan insuficientes como para formular escrito de acusación y por dicho motivo se ha interesado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones".

Noticias relacionadas y más

En un segundo escrito, la misma fiscalia insta al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones dirigidas contra Iñigo Errejon por la pregunta comisión de un delito de abuso sexual "toda vez que practicadas cuantas diligencias de instrucción se han considerado necesarias para el esclarecimiento de los hechos no ha quedado suficientemente justificada la perpetracion del delito"

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
  2. Una incineradora en Melilla y residuos en Castellón: la trama de la SEPI comparte con el caso Koldo el interés por contratos de Acciona
  3. Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
  4. Sánchez anuncia un abono de transporte 'único en todo el país' por 60 euros al mes y extiende los descuentos para 2026
  5. Núria Marín: 'L'Hospitalet estaba abocado a ser un suburbio y hoy es la segunda ciudad de Catalunya en economía
  6. Sumar ve al PSOE 'en shock' y busca un frente común con los socios para forzar a Sánchez a hacer cambios en el Gobierno: 'No le queda más remedio
  7. Catalunya mantendrá la rebaja del 50% de los billetes del transporte en 2026
  8. Urdangarin: 'Mi madre y mis hijos saben que es imposible que yo tuviera voluntad de delinquir

El Rey insta a los nuevos fiscales a respetar el Estado de derecho semanas después de la caída de García Ortiz

El Rey insta a los nuevos fiscales a respetar el Estado de derecho semanas después de la caída de García Ortiz

Cerdán pasa a la defensiva en el Senado y llama "especulación" a la causa en el Supremo: "No pertenezco a ninguna trama corrupta"

Cerdán pasa a la defensiva en el Senado y llama "especulación" a la causa en el Supremo: "No pertenezco a ninguna trama corrupta"

DIRECTO | Santos Cerdán, en el Senado, asegura "rotundamente" que no hubo financiación ilegal en el PSOE

El yihadista que atentó a hachazos contra el McDonald's del Màgic de Badalona acepta ser expulsado de España

El yihadista que atentó a hachazos contra el McDonald's del Màgic de Badalona acepta ser expulsado de España

La fiscalía considera "insuficientes" los indicios para juzgar a Errejón por la denuncia de Mouliaá

La fiscalía considera "insuficientes" los indicios para juzgar a Errejón por la denuncia de Mouliaá

Illa se fija la amnistía y la financiación como propósitos de 2026: "Sudaré la camiseta"

Illa se fija la amnistía y la financiación como propósitos de 2026: "Sudaré la camiseta"

En directo | Santos Cerdán declara en la comision de investigación del caso Koldo en el Senado

Un dirigente del PP presionó a una exconcejala para que firmara que sufría trastorno mental para defender al alcalde de Algeciras de acoso sexual