El alcalde de Almussafes acusado de acoso: "Me están haciendo otro Jorge Rodríguez por intereses orgánicos"

“Tengo la sensación de que me están haciendo otro Jorge Rodríguez por intereses orgánicos”. El alcalde de Almussafes, Toni González, considera que sus rivales políticos en el seno del PSPV han aprovechado lo que entiende como una venganza personal, en este caso la denuncia por acoso laboral y sexual que ha presentado contra él una militante que hasta hace escasamente dos años estuvo “muy implicada en la agrupación”, para deshacer el colectivo más importante de la provincia por su posicionamiento en las últimas confrontaciones en el partido. Tanto en la comarca, donde su acuerdo con el colectivo de Sueca allanó la elección de Manoli Egea como secretaria general en la Ribera Baixa -no hubo candidatura alternativa- como en el ámbito provincial, donde su alianza con Carlos Fernández Bielsa frente al aspirante avalado por la secretaria general del PSPV, Diana Morant, brindó a Bielsa en Almussafes el mejor resultado de toda la provincia.

Así se desprende de las breves declaraciones realizadas este martes a Levante-EMV, en las que ha comparado su situación actual con la de Jorge Rodríguez, el alcalde de Ontinyent que dimitió como presidente de la Diputación de Valencia tras ser detenido por el denominado “Caso Alquería” cuando militaba en el PSPV. Rodríguez fue finalmente absuelto y ha afeado en diferentes ocasiones la actuación del PSOE, que le suspendió de militancia, y del que sigue esperando una disculpa. El propio Rodríguez, ahora como líder de Ens Uneix, se pronunciaba el viernes sobre su pasado en el PSOE: “Estuvimos en una secta, pero salimos de ella”.

Mensajes de apoyo

En este caso, Diana Morant ha reclamado públicamente a González que renunciara tanto a sus cargos orgánicos como institucionales al tiempo que lanzaba un mensaje de “tolerancia cero” contra el acoso. González ha comentado que “lo único bueno” que saca de la actual situación son “los cientos de llamadas y mensajes de Whatsapp” de apoyo que ha recibido. “La gente de mi pueblo me conoce”, señala.

La filtración de la denuncia contra Toni González en pleno “Me too” del PSOE, que arrancó con las acusaciones a Francisco Salazar, provocó que el alcalde de Almussafes abandonara sus cargos orgánicos como número dos de la provincia y secretario general de su agrupación, solicitara la suspensión de militancia y su paso al grupo de no adscritos, si bien ha optado por conservar la alcaldía. González, en los dos comunicados que ha emitido desde el viernes, ha defendido su inocencia y ha atribuido la denuncia contra él en los cauces internos del PSOE al “último paso de una campaña de acoso y derribo” de una trabajadora de la empresa pública municipal después de que se le negara una mejora salarial.

El PSPV de Almussafes incide en este argumento en un boletín que acaba de distribuir por la localidad. Fuentes del entorno de González argumentan que las denuncias presentadas primero ante la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana, la Inspección de Trabajo y después al sistema CADE del PSOE se producen tras desestimar una petición de esta trabajadora para que se le aplicara el convenio del metal en lugar del de la limpieza, lo que supondría un aumento de 400 euros al mes en la nómina. Las mismas fuentes argumentan que la relación laboral de González con esta trabajadora “es nula” ya que González no forma parte de la empresa pública más allá de estar presente en la junta general como cualquier otro concejal, pero ni la preside desde hace años ni forma parte del consejo de administración.

Sobre la relación que mantenían, reconocen que la denunciante era de la máxima confianza de la dirección local por su trabajo y enmarcan esa relación en las tareas propias del partido. De hecho, aseguran que en el conflicto suscitado por su demanda laboral solicitó una reunión con el alcalde que se celebró en abril con la presencia de siete personas y de la que existen grabaciones en las que, inciden estas fuentes, llega a manifestar que González no la había acosado. El entorno de la denunciante, por su parte, admite esa relación estrecha y ha lamentado los insultos y ataques ha recibido en las redes sociales tras sus denuncias.

El entorno del alcalde denuncia que el partido no ha respetado la presunción de inocencia y no ha cumplido lo que estipula el reglamento del propio CADE, “que dice que se tiene que escuchar a las partes -aseguran que González no recibió la llamada hasta el lunes – y que tiene que haber discreción absoluta tanto sobre la denunciante como sobre la persona denunciada”.