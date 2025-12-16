El sindicato mayoritario de docentes recaba el apoyo mayoritario del Parlament para subir sueldos del personal laboral

"Está en manos del Parlament que 4.200 familias dejen de ser pobres". Con esta contundencia se han expresado representantes del sindicato USTEC este martes en la Cámara catalana, donde han acudido para recabar el apoyo de los partidos políticos para que todo el personal laboral del Departament d'Educació pueda contar con un complemento único de 473 euros mensuales. La medida afectaría al Personal de Atención Educativa (PAE) y al de Administración y Servicios (PAS), así como al de guarderías y al personal laboral docente (profesorado de religión, centros integrados y docentes de Formación Profesional).

El sindicato mayoritario de los docentes asegura que estos profesionales están en el "umbral de la pobreza" porque su retribución es próxima al Salario Mínimo Interprofesional y asegura que muchos de ellos están abandonando la profesión. La baja retribución, sumada a la elevada carga de trabajo y al aumento de la complejidad de los centros educativos, estarían detrás de la "deserción" de estos trabajadores, según la portavoz del Personal Laboral de USTEC-STE, Eva Costa, que ha alertado que su trabajo es "imprescindible".

El pasado mes de noviembre, el Parlament ya aprobó una moción en este sentido, pero ahora USTEC pide que se someta a votación otra propuesta en la comisión de Educació de la Cámara que obligue al Govern a llevar a cabo esta subida salarial y a "calendarizarla". De momento, han explicado que cuentan con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos el PSC, aunque esperan conseguir su voto favorable en la votación del texto propuesto en comisión.

En la rueda de prensa convocada por USTEC en el Parlament han participado representantes de Junts, ERC, el PP, los Comuns y la CUP, y posteriormente se han hecho una fotografía conjunta en las escaleras de la institución. Desde el sindicato, además, aseguran que se han reunido también con Vox y Aliança Catalana y que las dos formaciones de extrema derecha también les han expresado su apoyo a la reivindicación.

Representantes de USTEC junto con CCOO, UGT y CGT se encerraron la semana pasada en la sede del Departament d'Educació de la Generalitat para hacer visibles sus reclamaciones y tratar de desbloquear las negociaciones con la conselleria dirigida por Esther Niubó. Además del complemento salarial, los sindicatos también piden una "recalificación profesional de todas las categorías", una "dotación de plantillas estructurales suficientes" y una "dignificación global del colectivo".