Pisarello presentará su candidatura a la alcaldía de Barcelona el sábado con el apoyo de Colau

El portavoz de Catalunya en Comú y diputado en el Congreso, Gerardo Pisarello, presentará formalmente su candidatura a la alcaldía de Barcelona el próximo sábado, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Lo hará en la biblioteca Gabriel García Márquez justo el día después en que los Comuns habrán aprobado el reglamento de las primarias y dará el paso apoyado por la exalcaldesa Ada Colau y dirigentes como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Este diario ya avanzó que el dirigente estaba siendo aupado al máximo nivel para que asumiera el reto de cara a las elecciones municipales de 2027 y que él estaba dispuesto a aceptar ese cometido tras el adiós de Colau de la primera línea de la política. No es el único, puesto que también el escritor y comunicador Bob Pop -Roberto Enríquez Higueras- hace más de dos meses que anunció su intención de postularse y que está promoviendo su candidatura.

Pisarello, como el resto de aspirantes que concurran a las primarias, se presentará en formato tándem, una de las novedades del método de elección de la candidatura de Barcelona en Comú. Eso significa que junto a él concurirrá otra dirigente -debe haber paridad- que asumirá en la lista el papel de número dos. Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza es el de la coordinadora de Catalunya en Comú y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa. El motivo de promover un tándem, según la formación, es consolidar un "liderazgo más cooperativo" tras una primera etapa muy marcada por el hiperliderazgo de la exalcaldesa.

El espíritu fundacional

Pisarello es un dirigente de la estricta confianza de Colau, tanto desde el punto de vista personal como político. Los que en los últimos meses han promovido su nombre para suceder a la exalcaldesa ven en él un perfil muy vinculado al espíritu fundacional de la formación, que busca recuperar el ímpetu perdido en los últimos años. Cuando los Comuns dieron la sorpresa en las municipales de 2015, Pisarello se convirtió en teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona, cargo que ocupó hasta 2019, cuando se presentó a las generales y aterrizó en Madrid.

En el Congreso se le considera una suerte de verso suelto dentro de Sumar. Su perfil, como el de Jaume Asens, es muy próximo a la tradición soberanista que entronca con el exlíder de los Comuns Xavier Domènech, que abandonó por sorpresa la política en 2018. La hipótesis política que está ganando peso en Barcelona en Comú es que, de cara a las municipales de 2027 hay que marcar distancias con el PSC y apostar por lo que han definido como el "frente amplio"

¿Qué significa eso? La lectura que hace la dirección de Barcelona en Comú es que el proyecto con el que ganaron las elecciones de 2015 "está agotado" y que eso les obliga a hacer cambios para volver a ser un "espacio ganador". Su apuesta, ratificada por el congreso de julio, es la de hacer piña con otros partidos de izquierdas, como ERC y la CUP, y movimientos sociales de la ciudad. Los defensores de Pisarello como candidato ven en él una persona con vínculos suficientes como para tender puentes.

De hecho, se trata de un dirigente que no ha roto puentes con Podemos, con quien sigue manteniendo gran afinidad. El dirigente ha venido pidiendo "recoser" las heridas con el partido morado, que según avanzó EL PERIÓDICO, está dispuesto a presentar su propia papeleta en las elecciones municipales en Barcelona.