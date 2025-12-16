Última hora de los casos de corrupción en PSOE, en directo | Reacciones al balance de 2025 de Pedro Sánchez y salida de Pilar Alegría del Gobierno

La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Este mismo lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido “errores” y un escenario “complejo”, aunque ha descartado un adelanto electoral. "Si hay que aguantar más fango, lo haré", ha sentenciado.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:

Iván Gil Pilar Alegría deja el Gobierno este martes para centrarse en las elecciones de Aragón El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este lunes que la sustituirá al frente de la portavocía una mujer.

"Cuando Aragón llama, no pierdo ni un minuto" Así se lanzó Pilar Alegría a la carrera electoral aragonesa: la socialista deja el ministerio y la portavocía del Gobierno para competir contra Azcón.

Ferran Boiza Sánchez se pone en 'modo Rajoy' No ha habido conejo en la chistera. Ni autocrítica, ni una hoja de ruta para afrontar una crisis que interpela a la credibilidad del Gobierno y del PSOE

Ana Cabanillas Sumar ve al PSOE "en shock" Busca un frente común con los socios para forzar a Sánchez a hacer cambios en el Gobierno: "No le queda más remedio".

Jose Rico Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025 Extremadura abrirá el próximo 21 de diciembre un nuevo ciclo electoral en España. La presidenta de la Junta, María Guardiola, decidió adelantar los comicios ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos autonómicos de 2026 por el bloqueo del PSOE y Vox, cuando aún faltaba año y medio para la cita con las urnas. Las elecciones extremeñas, cuya campaña está en marcha hasta el viernes 19, serán las primeras que se celebren en nuestro país en un año y medio, desde las europeas de junio de 2024. Aunque no sea una convocatoria de ámbito nacional, será inevitable hacer una lectura del pulso PP-PSOE y de los resultados como un examen al Gobierno de Pedro Sánchez y a la oposición de Alberto Núñez Feijóo.

Ana Cabanillas Extremadura, el primer campo de pruebas para la izquierda más allá del PSOE tras el naufragio de 2023 Las elecciones extremeñas son una suerte de oasis en el escenario de partidos como Podemos e Izquierda Unida, único lugar donde ha habido acuerdo.

Tono Calleja Flórez La trama de la SEPI comparte con el caso Koldo el interés por contratos de Acciona El Supremo ha impuesto medidas cautelares contra tres directivos de la compañía mientras en la Audiencia Nacional se empieza a investigar una trama paralela que implica sobrecostes de hasta el 50 por ciento.

El PNV marca la línea: que el PSOE está "inmerso" en la corrupción El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, ha afirmado este martes que "la línea roja" para que su formación retire el apoyo al actual Gobierno central es que se demuestre judicialmente que el PSOE "está inmerso directamente en algún caso de corrupcion", aunque ha asegurado que "eso aún no se ha producido". En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Ansola ha hecho suyas las palabras del pasado sábado del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en las que afirmaba que "así no se puede aguantar año y medio", aunque ha recordado que la decisión le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tomar la decisión" de dar por terminada la legislatura y convocar elecciones.

El presidente del Gobierno avanzó este lunes que será una mujer, como viene siendo siempre desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa, quien sustituya a Alegría como portavoz del Gobierno.