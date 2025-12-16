Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corrupción y acoso sexual

Última hora de los casos de corrupción en PSOE, en directo | Reacciones al balance de 2025 de Pedro Sánchez y salida de Pilar Alegría del Gobierno

Pilar Alegría.

Pilar Alegría. / Gabriel Luengas - Europa Press

Iván Gil

May Mariño

Madrid
La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Este mismo lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido “errores” y un escenario “complejo”, aunque ha descartado un adelanto electoral. "Si hay que aguantar más fango, lo haré", ha sentenciado.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:

Pilar Alegría deja el Gobierno este martes para centrarse en las elecciones de Aragón

DIRECTO | Pilar Alegría deja hoy el Gobierno

Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura: "Mucha gente no se da cuenta de que está votando contra sus propios intereses"

Catalunya mantendrá la rebaja del 50% de los billetes del transporte en 2026

Extremadura, el primer campo de pruebas para la izquierda más allá del PSOE tras el naufragio de 2023

Entrevista a Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta

Interior cesará por acoso sexual al recién nombrado jefe de la Policía Nacional en Lleida

Las 5 claves del adelanto electoral en Aragón: de la decisión de Feijóo a la crisis del PSOE