Joan Manuel Serrat y Núria Espert recibirán la Medalla de Oro de la Generalitat

El cantante Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) y la actriz y directora de teatro Núria Espert (L'Hospitalet de Llobregat, 1935) serán condecorados con la Medalla de Oro de la Generalitat, la máxima distinción honorífica que otorga el Govern para reconocer las "trayectorias humanas y artísticas excepcionales" y la contribución que han hecho al país dos catalanes reconocidos dentro y fuera de Catalunya. El reconocimiento lo recibirán el lunes de la semana que viene en un acto institucional de manos del president Salvador Illa.

De Serrat, el Govern destaca, además de su trayectoria artística, su "profundo compromiso cívico y humanista". Recuerda que fue uno de los promotores de la Nova Cançó durante el franquismo, que su obra ha logrado unir música, poesía y valores compartidos y que a lo largo de su carrera ha musicado poetas universales como Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti o Mario Benedetti, así como autores catalanes como Joan Salvat-Papasseit. Subraya también cómo se enfrentó a la censura de la dictadura hasta el punto de renunciar a participar en Eurovisión en 1968.

En cuanto a la trayectoria de Espert, de más de siete décadas, el Govern destaca que se ha convertido en una de las grandes figuras de las artes escénicas contemporáneas. Además de empezar muy joven su carrera, fundó su propia compañía teatral e interpretado "con maestría tanto el repertorio clásico" como los autores contemporáneos. Producciones como Las Criadas o Yermas, destaca el Govern, marcaron "un antes y un después" en su trayectoria y en la proyección del teatro catalán y español. Se reconoce también la censura sufrida durante el franquismo y su compromiso con la libertad, hasta el punto de convertir el teatro en un "espacio de resistencia cultural".