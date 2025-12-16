Interior elige al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO

El Ministerio del Interior ha elegido al coronel Pedro Merino Castro para ocupar la jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según confirman a esta redacción fuentes de Interior. Merino accede al puesto en sustitución de Rafael Yuste, que recientemente ha ascendido al empleo de general. El nombramiento aún no se ha publicado en el boletín de la Guardia Civil.

Nacido en Madrid en 1972, Merino Castro pasó con anterioridad por la UCO y la unidad técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, además de ser vocal asesor en el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno. También estuvo al frente de la Comandancia de Salamanca y ha pasado por el Estado Mayor, pero la elección de Interior se basa sobre todo en el perfil de conocedor de los procedimientos de la Policía Judicial que ostenta el nuevo jefe de la UCO.

La unidad que va a mandar ahora depende de la Jefatura de Policía Judicial en el cuerpo, que manda el general Alfonso Alberto López Malo, a cuyas órdenes pasa a estar Merino.

Paso por Moncloa

El coronel estuvo en el Departamento de Seguridad Nacional como también lo estuvo el hombre al que sucede en el mando directo de la UCO, Rafael Yuste. Merino fue fichado en 2013 para el órgano de seguridad con sede en Moncloa por el hoy embajador y entonces jefe de gabinete de Presidencia del Gobierno Jorge Moragas, que lo incorporó al equipo fundacional gobernando Mariano Rajoy.

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto de la Guardia Civil / Lola Pineda - Europa Press - Archivo

Este relevo en la UCO se produce por el ascenso a general de Rafael Yuste , que ahora pasará a ejercer el mando sobre un área de servicios técnicos y tecnológicos con encargo de avanzar en la digitalización del instituto armado.

La UCO, la unidad en la que se produce esta sucesión en el mando, es la encargada de investigar casos de corrupción como el 'caso Koldo', así como los que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También se ha encargado, entre otras causas, de las recientes diligencias por la que ha sido detenida la ex militante del PSOE Leire Díez acusada de amaños en contratos públicos o de la investigación que concluyó en la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.