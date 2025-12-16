Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura: "Mucha gente no se da cuenta de que está votando contra sus propios intereses"

-Es su tercera campaña como candidata, ¿cómo se ve?

-Más fuerte y con más seguridad. Las sensaciones que estamos recibiendo de la gente son muy positivas y eso anima mucho a continuar y a no bajar los brazos. Además, tengo un equipazo y estamos haciendo una campaña muy bonita porque creo que traer el cambio a Extremadura hay que hacerlo con alegría combativa.

-¿Eran necesarios unas elecciones ahora?

-No, no lo eran y no tienen nada que ver con que la señora Guardiola dijera que no podía sacar adelante unos presupuestos, porque el PSOE estaba entregado a aprobarlos. Pero ella tenía un mandato de Génova. Estas elecciones tienen más que ver con el pulso que el señor Feijóo quería echarle al señor Sánchez y también a Abascal para ver quién tiene la hegemonía de la derecha en este país. Extremadura ahora mismo es un peón de intereses que están muy lejos de nuestra tierra. Y es muy triste. Extremadura no se merece un gobierno que anteponga sus intereses de partido a los intereses de nuestra comunidad.

-Elecciones anticipadas y en plena Navidad. Dicen los analistas que habrá baja participación y alta abstención. ¿Qué pulso nota en la calle?

-Sé que hay mucha gente muy desilusionada sobre todo con el PSOE que piensa que hay un voto de castigo en la abstención. Pero yo quiero hacerles ver que estas no son unas elecciones más, son fundamentales, porque en estos 2 años y medio ya hemos visto por dónde va la señora Guardiola y es hacia el modelo Ayuso de privatización de nuestros servicios públicos, de desmontar nuestro estado de bienestar. Privatizar es muy fácil, desprivatizar a veces cuesta años o directamente resulta imposible. Con lo cual nos estamos jugando el estado de bienestar que tenemos y Extremadura, con la renta per cápita más baja del país, no se puede permitir que la sanidad se deteriore, que la educación solo sea para quien se la pueda pagar, que nuestros mayores sigan siendo cuidados en estas condiciones tan deplorables. Por eso pido su voto prestado a toda esa gente que se va a quedar en casa porque piensa que no hay alternativa, porque nosotros sí somos una alternativa real y nos vamos a dejar la piel por parar las políticas de derechas y por seguir ampliando derechos porque creo que hay que ser ambicioso.

-¿Por qué Extremadura es de las pocas regiones donde persiste la coalición Podemos y IU?

-El anterior coordinador de IU, Joaquín Macías, y yo entendimos desde el primer momento que Unidas por Extremadura no podía ser una coalición electoral para juntarnos de cara a las elecciones y sumar más apoyos, sino que teníamos que trabajar como una verdadera confluencia. Y es lo que hemos hecho estos 7 años. Trabajar políticamente unidos, defender todos los dolores de nuestra tierra unidos y eso creo que ha hecho que el espacio de Unidas sea reconocible por la ciudadanía extremeña como una herramienta útil, solvente y alejada de peleas y disputas internas que lo que hacen es generar desafección en la gente. Yo valoro mucho el respeto, la lealtad que ha tenido siempre Joaquín y la actual coordinadora, Nerea Fernández, va a seguir esa estela y vamos a poder seguir construyendo Unidas por Extremadura y ampliándolo, porque la idea es que Unidas por Extremadura sea un espacio donde se vea reflejada mucha gente que quizá ni siquiera comparte nuestros referentes estatales, pero sí que comparte un profundo amor por Extremadura y quiere cambiar esta tierra.

Irene de Miguel en un momento de la entrevista. / CARLOS GIL

-¿Que Extremadura dibuja dos años y medio después de Guardiola?

-Han sido solo dos años y medio, pero ya hemos notado políticas neoliberales que van en contra de poner en el centro la vida de la gente y anteponer siempre los intereses económicos de los más privilegiados. En estos dos años y medio escasos se han quitado los impuestos a las grandes fortunas y somos la única comunidad que mantiene la exención al impuesto de patrimonio, se ha quitado el impuesto a los grandes tenedores de vivienda que tenían más de 10 viviendas vacías, lo cual sigue permitiendo el rentismo, la especulación con la vivienda; se ha quitado el impuesto a los cotos privados de caza, algo que no era para nada una prioridad, pero sí que beneficia a esa élite que entiende Extremadura como un cortijo al que venir a cazar los fines de semana; y se han quitado los impuestos a las grandes eléctricas, que se han hecho de oro en Extremadura y que siguen pensando que somos una colonia. En estos 2 años y medio Extremadura ha avanzado hacia tener menos autonomía, menos soberanía y hacia el deterioro de lo común.

-¿Qué líneas estratégicas plantea su alternativa para la comunidad?

-Necesitamos ir hacia un modelo productivo autónomo, soberano y eso parte por ser dueños de nuestros propios recursos y no solo nutrir la hucha común de impuestos a las grandes plantas fotovoltaicas, a las grandes fortunas, a los grandes rentistas, sino nutrirla con dinero del beneficio que sacamos de la gestión de nuestros propios recursos. Y eso supone la creación de una empresa pública energía, participación pública en los grandes proyectos, como por ejemplo, como las reforestaciones por los créditos de carbono. Y por otro lado, los servicios públicos tienen que ser de alta calidad: nadie puede esperar más de 48 horas en la atención primaria, ni más de 30 días para una operación quirúrgica prioritaria. Las listas de espera tienen que acabarse, tenemos que bajar las ratios de nuestras escuelas públicas… Tenemos que fortalecer los cuidados a nuestros mayores, creando comunidades de cuidados en nuestros pueblos para que la gente mayor no tenga que irse de su casa si no quiere y pueda tener atención a domicilio digna. Y hay que empezar a dignificar los salarios empezando por quienes menos cobran y además más penosas son sus labores, como son las cuidadoras, que son invisibilizadas y hacen unos trabajos imprescindibles que están precarizados.

-¿Qué es lo primero haría si fuera presidenta de la Junta?

-Revertir esa condonación del impuesto a las grandes eléctricas, ampliar impuestos a las macro plantas fotovoltaicas y con ello hacer un parque público de vivienda a precios asequibles para nuestros jóvenes y las familias trabajadoras, porque lo que está haciendo la señora Guardiola es plantear las viviendas de protección oficial de 140.000 euros, está muy alejada de la realidad si piensa que ese es un precio que puede pagar una familia cuyos ingresos mensuales por unidad familiar sean 2000 euros al mes.

-¿Cuál es su plan para Almaraz?

-Me parece una absoluta irresponsabilidad la posición del PP y del PSOE, bueno de Vox también, porque Almaraz ha sido un fraude. Tenía que haber creado 10 veces más empleo. El norte de Cáceres tenía que ser un polo industrial y no lo es porque toda la energía se ha ido a Madrid y todos los impuestos se nos han ido fuera y aquí nos han dejado migajas. Y Almaraz es una nuclear y tenemos un riesgo grave, no es algo inocuo. ¿Si el día de mañana pasa algo, la señora Guardiola va a hacer como el señor Mazón y va a decir que una central nuclear que su vida ha caducado podía tener problemas? Adecuar a Almaraz para que siga funcionando es costoso y ¿quién lo va a pagar? Mucho me temo que después del rescate a la banca, después del rescate a las autopistas, nos va a tocar el rescate a las nucleares como el PP y Vox lleguen a gobernar este país. Un gobierno responsable ahora mismo estaría peleando por un plan de prejubilaciones en la central, porque el desmantelamiento que puede durar 15 años se haga con toda la plantilla contratada, por una alternativa de empleo real. Pero la señora Guardiola ha decidido que Almaraz es la mejor arma arrojadiza que tiene contra el gobierno estatal y debería pensar un poco más en las próximas generaciones más que en las próximas elecciones.

-Las encuestas no le son desfavorables, ¿le influirá la situación del PSOE regional?

-Soy honesta, claro que influye. Hay muchos votantes socialistas que están buscando una alternativa. Pero también creo que llevamos muchos años trabajando y demostrando que somos una fuerza política que hemos venido para defender los intereses de Extremadura anteponiéndolos a los nuestros y demostrando que somos solventes, que hablamos de cosas que son factibles.

-¿Cómo es la relación con Sumar?

-Personalmente tengo buena relación con personas de Sumar, pero políticamente aquí no está. Nosotros teníamos muy claro que Unidas por Extremadura es un proyecto de Extremadura que se crea en Extremadura, que es para Extremadura y no tiene sentido que formen parte organizaciones que no tienen representación en el territorio, que no se han movido aquí. Entonces, yo les agradezco mucho el apoyo que nos están lanzando, pero nosotras tenemos claro que Unidas por Extremadura parte de Extremadura y su objetivo es mejorar la vida a nuestros vecinos.

-¿Qué escenario dibuja tras el 21D?

-Mi sueño sería que Extremadura fuera un poco el faro que iluminara este país demostrando que podemos parar a las derechas en las urnas, haciéndolo avanzando en derechos, con propuestas ambiciosas y defendiendo nuestra tierra. Es mi sueño, pero las encuestas nos dicen que quizá vamos hacia un bloqueo institucional. Y la señora Guardiola que se lanzó un órdago diciendo que íbamos a elecciones anticipadas porque ella iba a gobernar en mayoría absoluta, si no la consigue y ya nos ha arrastrado a unas elecciones que nos están costando 7 millones, creo que lo más digno que podría hacer es dimitir.

-Ha sido crítica con el con el PSOE, pero ¿estaría dispuesta a pactar si la izquierda fuera la fuerza más votada?

-Creo que el PSOE tiene que hacer una reflexión muy profunda el 22 de diciembre sobre la deriva que ha adquirido en los últimos tiempos. Y si dan los números, pues ya cruzaremos ese río, pero ahora mismo nosotras estamos centradas en sacar los mejores resultados y en demostrar que somos la mejor alternativa para los corazones progresistas de esta tierra.

-Las encuentas no vislumbran una mayoría absoluta, pero sí un alza de Vox, ¿cómo lo ve?

-Es un alza a nivel casi mundial. Y esto tiene muy poco que ver con que tengan medidas para esta tierra coherentes, aunque su lema sea sentido común es lo que menos tienen. Vienen a hablar de temas que en nada afectan a Extremadura, como de la criminalidad cuando en Extremadura somos la región más segura de toda Europa. Pero lo único que quieren es inyectar miedo porque el miedo genera odio y el odio moviliza. Pero yo me niego a pensar que hay más gente que prefiere vivir en un mundo cruel, donde nos demos codazos, miremos de reojo al vecino o discriminemos a la gente solamente por su origen o su color de piel y yo creo que hay más gente buena que ansía una sociedad más humana, más fraterna y donde queremos lo mismo para nuestros hijos que para los hijos de los vecinos. Esa gente somos más.

-¿Cree que es el momento de la derecha?

-Obviamente la derecha cuenta con mucho peso en lo mediático, cuenta con mucho peso en los poderes fácticos de este país, que son los que verdaderamente en el fondo dirigen la opinión de masas, con lo cual parece como que nos hemos derechizado todos, pero yo en mi día a día no me encuentro con gente que prefiera ir a la Quirón a que le atiendan en el hospital de San Pedro de Alcántara o que pueda permitirse pagar una universidad privada a sus hijos antes que ir a la universidad pública de Extremadura. Creo que también hay mucha gente que no se da cuenta de que está votando en contra de sus propios intereses como ciudadano y ciudadana.