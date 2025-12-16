Un nuevo sondeo dispara a Vox y lo confirma como segundo partido más votado en la Región de Murcia

Todas las encuestas a nivel nacional llevan meses disparando a Vox en intención de voto en las encuestas y en la Región de Murcia ya son dos las que apuntan en la misma dirección. La formación de Santiago Abascal obtendría, si se celebraran hoy las elecciones autonómicas, 13 escaños, cuatro más que los que tiene en la actualidad en la Asamblea Regional y tras aumentar sus apoyos del 18% a más del 27%, según el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos (Obede) de la UCAM. De esta forma, José Ángel Antelo se pondría al frente del principal partido de la oposición, adelantando al PSOE por la derecha.

El ganador de los comicios, no obstante, volvería a ser el Partido Popular, que cae de los 21 escaños a los 19, alejándose así de la mayoría absoluta (23) y necesitando así llegar a acuerdos con otra fuerza política para poder gobernar —Vox, según la experiencia—. Los de Fernando López Miras reducen sus apoyos del 43% a menos del 38%.

El Partido Socialista no levanta cabeza bajo la dirección de Francisco Lucas. Según el Obede, solo el 23,3% de los murcianos votarían al PSRM (fueron el 26% en 2023), dejando su grupo parlamentario con tan solo once representantes.

Por su parte, la coalición a la izquierda del PSOE, que forman Podemos-IU (aunque en este sondeo se refieren a Sumar-IU), retendría los 2 escaños que consiguió en las elecciones de mayo 2023. No obstante, bajaría del 4,7% de los votos a apenas rebasar el 4%.

Porcentajes de voto, según la encuesta de la UCAM. / UCAM

Según los expertos de la UCAM, las fugas de PP y PSOE "van a parar a Vox", puesto que gana los 4 escaños que pierden entre los dos grandes partidos. Sin embargo, matizan que es realmente el descenso del PP el que beneficia a la derecha radical, puesto que "los flujos desafectados del PSOE se van a muy diversas opciones".

Por franjas de edad, esta encuesta destaca que todos los partidos mantienen líneas bastante paralelas, excepto el PP, que logra sus mayores graneros de voto conforme los electores son más mayores. Al contrario ocurre con la abstención, siendo los jóvenes los más reacios a ir a votar.

En comparación con 2023, Vox crece 9,3 puntos, mientras que PP pierde 5,6 puntos y PSOE 2,6 puntos. De esta forma, el único partido que crece en la Región es el de Antelo. "Estos datos reflejan un reordenamiento profundo del mapa político regional", indican.

El peso de los indecisos y abstencionistas indica que el resultado final dependerá en gran medida de la campaña

Además, la abstención prevista aumenta del 36,6% al 41,9%, un incremento de 5,36 puntos, lo que refuerza la idea de desmovilización electoral. "Visualmente, los gráficos transmiten volatilidad e inestabilidad, con un electorado menos fiel y más reactivo. El peso de los indecisos y abstencionistas indica que el resultado final dependerá en gran medida de la campaña y de factores coyunturales", concluye el Obede.

No es la primera encuesta que vaticina un 'sorpasso' de Vox al PSOE. Lo hizo en octubre el Barómetro de Verano del Cemop, que mostraba un ascenso de los de Abascal de hasta 4 escaños, alcanzando los 13, mientras que el PP caía hasta los 18.

El informe completo se ha realizado tras la realización de 800 entrevistas telefónicas a ciudadanos censados en la Región de Murcia entre el 18 y el 28 de noviembre de 2025. Son diez días en los que los que se conocieron novedades sobre los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, sin ir más lejos, salió de la cárcel el día 19 y su predecesor, José Luis Ábalos, era el que entraba en prisión el día 28.