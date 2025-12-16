Catalunya mantendrá la rebaja del 50% de los billetes del transporte en 2026

Los abonos de transporte como la T-Usual continuarán costando la mitad de su precio durante 2026. La negociación entre el Govern y los Comuns ha llegado a su estación final cuando faltan dos semanas para que expire el año y lo ha hecho con pacto para mantener las bonificaciones del 50% de billetes como la T-Usual y la T-Casual. Está por ver si los costes solo se incrementarán lo equivalente al IPC, pero se trata de una medida que se prorroga y que convivirá con el abono de 60 euros al mes anunciado por el presidente Pedro Sánchez para viajar en Cercanías, Media Distancia y autobuses estatales.

Precisamente, que el Gobierno haya garantizado la continuidad de la subvención del 20% del coste para mantener las rebajas del precio de los billetes ha sido el detonante para que la Generalitat se haya comprometido también a poner de su parte el 30% restante, como ha sucedido hasta ahora. Eso, y la insistencia del grupo de Jéssica Albiach, que ha planteado un pulso al Govern de Salvador Illa hasta el punto de amenazar con no sentarse a negociar los presupuestos de 2026 si se subían los precios.

La líder de los Comuns en el Parlament ha sido protagonista del anuncio del mantenimiento de las rebajas desde la galería Gótica del Palau de la Generalitat, una fotografía que evidencia una nueva cesión del Executiu para poder mantener la cohesión, en este caso, con el socio menor de la investidura. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, completará los detalles de la medida en la rueda de prensa del mediodía.

El pulso de los socios

Paneque había defendido en las últimas semanas que, a excepción de la T-Jove, tenía que empezar a ponerse fecha de caducidad a los descuentos en los billetes de transporte que se activaron en 2022 para fomentar el transporte público a raíz del aumento de precio de los combustibles derivada de la invasión de Ucrania. "Tenemos que hacer números. Ser razonables", argumentó el president de la Generalitat, Salvador Illa, el pasado 5 de diciembre en el Parlament.

El Govern se ha esmerado en subrayar que las administraciones han desembolsado más de 700 millones para abaratar el coste de los billetes y que, al mismo tiempo, hace falta más inversión en la red de transporte, por lo que las bonificaciones consideran que deberían limitarse a los colectivos más necesitados.

No obstante, tanto ERC como los Comuns, a quienes Illa necesita para aprobar nuevas cuentas, habían dejado claro que no darían su brazo a torcer porque consideran que no es el momento de incrementar precios a una ciudadanía azotada por la inflación, además de hurgar en que el servicio de Rodalies sigue acarreando problemas a los viajeros. Tras la fotografía este martes con los Comuns, antes de final de año está previsto que ERC tenga su cuota de protagonismo con la puesta de largo de la nueva empresa mixta que gestionará el servicio ferroviario en Catalunya.