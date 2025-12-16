Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gabinete de coordinación

Catalunya decreta el nivel 4 de alerta antiterrorista durante la Navidad

El excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. / EP

Redacción

Los Mossos d'Esquadra han acordado este martes intensificar, hasta el próximo 8 de enero, la vigilancia antiterrorista en espacios de gran afluencia de personas, actos religiosos e infraestructuras críticas, como ejes comerciales, mercados navideños e instalaciones de transporte aéreo, marítimo y terrestre. En concreto, el Gabinete de Coordinación Antiterrorista reunido este martes ha acordado mantener el nivel de amenaza terrorista en 4 sobre 5, aunque con medidas reforzadas durante la Navidad.

En la reunión han participado el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, y los máximos mandos del cuerpo, que han acordado reforzar los dispositivos policiales y las medidas de prevención y vigilancia en Catalunya durante estas festividades. Las medidas de refuerzo prevén intensificar la seguridad en eventos y lugares con una gran presencia y aglomeración de personas y se mantendrán hasta el 8 de enero, potenciando la vigilancia en ejes comerciales, mercados navideños e instalaciones de transporte aéreo, terrestre y marítimo. También se aplicarán medidas reforzadas en los centros de culto y actos religiosos, así como en objetivos e infraestructuras críticas, y se suman a las ya vigentes sobre intereses de Israel.

En la reunión se ha hecho un análisis del contexto actual en Catalunya, pero también a escala internacional, como el último atentado ocurrido en Sídney (Australia) durante la celebración de la fiesta judía Hanukkah, así como de la actividad policial realizada desde principios de año hasta ahora.

Se aumentará la vigilancia en los centros de culto y actos religiosos, pero se sumarán también medidas vigentes de protección sobre intereses de Israel y sedes consulares vinculadas con el actual contexto internacional.

En la reunión también se ha constatado que el actual nivel de amenaza terrorista requiere extremar las medidas de autoprotección policial durante este periodo navideño. También se ha evaluado la actividad policial relacionada con este ámbito durante este año en Catalunya.

