El PSC elogia la hoja de ruta "impecable" de Sánchez y reivindica que "nadie ha hecho más por las mujeres" que los socialistas

El PSC no se mueve ni un ápice y mantiene un apoyo sin fisuras a Pedro Sánchez, de quien consideran que está al frente de un Gobierno que "funciona" para poder agotar la legislatura. Tanto es así, que tras el balance hecho por el jefe de la Moncloa, la portavoz de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, ha calificado de "impecable" la hoja de ruta trazada por el presidente y elogiado que el PSOE haya sido capaz de tomar "decisiones valientes y contundentes" para afrontar los distintos casos de corrupción y denuncias por acoso que lo han sumido en una crisis.

Moret ha rechazado que, como dirigente socialista, sienta "vergüenza" por el degoteo de denuncias contra el comportamiento de dirigentes del partido porque, asegura, forma parte de un espacio político que "siempre ha sido pionero" en impulsar instrumentos, herramientas y cambios legislativos para mejorar la via de las mujeres. "Nadie ha hecho más por las mujeres de este país que los socialistas", ha concluido la portavoz.

De la misma manera, ha ensalzado también la "tolerancia cero" del partido contra los casos de corrupción. "Tomamos todas las medidas necesarias", ha zanjado. Su argumento es que, a diferencia de otros rivales políticos -en referencia al PP-, "se actúa y no se rehúye" la situación.

Trabajar y dar la cara

Según el PSC, tanto el feminismo como la actuación honrada continúan siendo dos banderas de los socialistas pese los escándalos vigentes, al igual que las políticas sociales. Moret ha recordado la agenda legislativa del Gobierno de Sánchez, así como la capacidad para marcar agenda a nivel internacional y los indicadores económicos, por lo que no considera que deba afrontarse una remodelación a fondo en la Moncloa como reclama Sumar. El relevo de ministros, en todo caso, ha asegurado que depende de la voluntad del presidente.

Pese a la lectura positiva de situación hecha por el PSC, los sondeos acusan una desmovilización del votante de izquierdas. Preguntada por esta cuestión, Moret ha asegurado que ésta confianza se recuperará "trabajando, actuando y dando la cara". Aunque en estos momentos son los socios de la investidura también los que empiezan a poner en duda que la legislatura española pueda continuar. "Respetamos las opiniones de todos, pero no abriremos nunca la puerta a Vox", ha espetado la portavoz en referencia al escenario que se abriría si se convocaran elecciones en España.