Tras el balance de Sánchez
PP exige a Sánchez "explicaciones" y salga "cuando antes" de Moncloa, la "zona cero de la corrupción y el machismo"
Insta a Sumar a "provocar" la crisis de Gobierno con la dimisión de sus ministros "si tan incómodos están".
El PP se ha personado en la trama Leire
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, exigió al presidente del GObierno que de "explicaciones" ante el Congreso de las actaicones del Ejecutivo que "solo" le "renta" a él. Es más, para Gamarra, Pedro Sánchez ha hecho un "mitin" en lugar de un "balance" de su gestión desde el Palacio de La Moncloa, la "zona cero de la corurciñon y el machismo, porque nadie puede obviar y olvidar que es en Moncloa donde se han producido esos abusos sexuales denunciados".
En una rueda de prensa que comenzó justo cuando acabó la intervención de Sánchez, la dirigente PP remarcó que Sánchez dede dar "explicaiones de lo que él llama errores" pero que son "corrupción y machismo", y también de la "corrupción" que también, dijo, afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
"No estamos ante una crisis de Gobierno, sino viviendo en directo la descomposición de todo un Gobierno", remarcó Gamarra después de poner también el foco en los socios del Ejecutivo, y, en concreto, en Sumar. Instó incluso a la vicepresidenta segunda y los ministros de Sumar que dimitan si "están incómodos" están por los casos de corrupción. "Son tan cómplices y responsables como Pedro Sánchez salvo que dejen de ir de boquillas y empiecen a dar explicaciones".
La crisis de Gobierno que demandan, dijo Gamarra, "está al alcance de los ministros de Sumar", porque la pueden "generar" ellos dimitiendo si el presidente no acomete acción alguna. Mientras no cometan estos hechos, ahondó, serán "no solo complices de este deterioro, sino que se están beneficiando de él".
Además, la exportavoz parlamentaria anunció que el Partido Popular se ha "personado" judicialmente en la trama Leire y los supuestos amaños de los contratos relacionados con la Sepi
