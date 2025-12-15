Junqueras y Sánchez hablan por teléfono sobre la crisis del PSOE y negocian una ronda de contactos con los socios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han hablado por teléfono para abordar las consecuencias que puede tener para el "futuro de la legislatura" la crisis en el PSOE por los casos de corrupción y de acoso sexual que tiene abiertos y que se están investigando. Junqueras le ha pedido al presidente una "ronda de contactos" con todos los socios de investidura para tratar la cuestión cara a cara.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz de los republicanos, Isaac Albert. Fuentes republicanas precisan que la propuesta de Junqueras fue bien recibida por Sánchez y que la idea es celebrar esta ronda a principios de 2026. Si acaba concretándose, en nombre de ERC acudirá el propio Junqueras. Será la primera cita entre el presidente del Gobierno y el líder de ERC ante las cámaras. Nunca antes se han visto formalmente, excepto cuando coincidieron en un pleno del Congreso cuando Junqueras aún estaba preso por el referéndum del 1-O.

ERC quiere aprovechar la reunión para revisar los temas más candentes que afectan a Catalunya, como la financiación y el traspaso de Rodalies, y también sobre cuestiones que atañen a la "democratización del Estado". "Nos preocupa como puede avanzar a partir de ahora la legislatura", ha explicado Albert en la rueda de prensa posterior a la reunión de la cúpula del partido.