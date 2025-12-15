Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo | Balance del 2025, reacciones y última hora de los casos de corrupción en PSOE

La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este lunes en rueda de prensa para realizar el habitual balance de final de año, en un momento muy difícil para el Ejecutivo y el PSOE por el goteo de denuncias de acoso sexual contra algunos dirigentes y los casos de presunta corrupción.

Fragilidad parlamentaria A toda esta situación se suma la fragilidad parlamentaria del Gobierno, que se ha vuelto a evidenciar al hilo de las denuncias de acoso contra el PSOE, empezando por sus socios en el Gobierno de coalición, que le han exigido a Sánchez una remodelación profunda del Ejecutivo, que el presidente no contempla. Junts, que había roto con el PSOE, tiende ahora la mano a sus enemigos políticos de ERC para negociar con los socialistas y sacar algún rédito para Cataluña de la «implosión» en la que ve al Ejecutivo. Y el PNV -uno de los apoyos de investidura más fieles- ha avisado de que o el PSOE frena esta «hemorragia de escándalos» o Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar hasta que acabe la legislatura. Además, a esta recta final de 2025 se suman las elecciones extremeñas del 21 de diciembre, a las que el PSOE concurre en sus horas más bajas y con encuestas adversas, de modo que todo apunta a que tendrá su primera derrota en las urnas del nuevo ciclo electoral.

La sombra de la corrupción Esta semana ha concluido para el PSOE con la puesta en libertad con medidas cautelares de la ex militante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo. Mientras tanto, siguen en prisión provisional sin fianza el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García.

Sánchez comparece para hacer balance del año El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este lunes en rueda de prensa para realizar el habitual balance de final de año, en un momento muy difícil para el Ejecutivo y el PSOE por el goteo de denuncias de acoso sexual contra algunos dirigentes y los casos de presunta corrupción. Las denuncias de acoso y abusos sexuales de los últimos días contra una decena de dirigentes socialistas han impactado directamente en una de las principales banderas del PSOE, como es el feminismo, aunque el partido trata de capearlo asegurando que están actuando «con contundencia y transparencia». Está será una de las principales cuestiones que se prevé copen la rueda de prensa de Sánchez, que el domingo expresaba su determinación a seguir gobernando pese a los escándalos. También lo serán los últimos episodios de presunta corrupción vinculados con el entorno socialista.

Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas El Tribunal Supremo ha investigado hechos vinculados a los 475 millones prestados a Air Europa, la Audiencia Nacional analiza la concesión de 113 millones a Tubos Reunidos y un Juzgado de Madrid los 53 millones entregados a Plus Ultra.

Radiografía tras el 'caso Salazar' Las denuncias por acoso sexual que salpican a todos los partidos.

Cuca Gamarra El PP ve "KO" al Gobierno y acusa a Sánchez de "encubrir a acosadores" El PP ve al Gobierno de Pedro Sánchez "KO" y dentro de "una espiral de corrupción y acoso sexual". Así lo ha afirmado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en Terrassa donde ha asistido al homenaje a Paco Cano, dirigente del PP asesinado por ETA. Gamarra ha acusado a Sánchez de "encubrir a acosadores" y de "atacar a las mujeres que denuncian" y le ha calificado como "el presidente que menos hizo por las mujeres y que más las desprotegió". "Les encubrían porque eran los hombres del presidente", ha afirmado acompañada del líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y del diputado y alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.

Campaña en Extremadura Sánchez admite haber cometido errores: "Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso en el PSOE" El Complejo Cultural San Francisco de Cáceres ha sido el escenario en el que cientos de militantes y cargos del Partido Socialista se han reunido este domingo en torno al secretario general del partido, Pedro Sánchez, y al candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura para las autonómicas del 21-D, Miguel Ángel Gallardo. En plena polémica por las presuntas situaciones de acoso a las mujeres en el seno de las filas de Moncloa y de Ferraz, Sánchez ha lanzado a los suyos un mensaje contundente tras admitir, eso sí, haber cometido errores: "Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso y de abuso a las mujeres en nuestro partido", ha dicho ante un público que ha aplaudido sus palabras. Informa Gonzalo Lillo desde Cáceres.