Junts descarta reunirse con Sánchez para abordar el futuro de la legislatura por la crisis del PSOE

Junts per Catalunya no tiene previsto celebrar ninguna reunión con Pedro Sánchez para abordar el futuro de la legislatura tras la crisis abierta en el PSOE por los casos de presunta corrupción que afectan a miembros del partido y las denuncias de acoso sexual de la última semana. "Una vez roto el acuerdo dijimos que no negociábamos ni nos reuníamos y esta sigue siendo nuestra posición", ha sostenido el portavoz de los posconvergentes, Josep Rius, en rueda de prensa.

El dirigente de Junts ha respondido en estos términos al ser preguntado por la petición hecha por Oriol Junqueras, que ha pactado con Sánchez una ronda de contactos con los socios de la investidura. El partido liderado por Carles Puigdemont no se considera socio de Sánchez al haber roto negociaciones a finales de octubre, por lo que tienen previsto mantenerse al margen de estos posibles contactos. Sin embargo, Rius también ha dejado claro que no tiene constancia de ninguna petición de reunión por parte del presidente del Gobierno. En la ronda de contactos que Sánchez celebró en junio en la Moncloa, tras el encarcelamiento de Santos Cerdán, Junts sí acudió a la cita.

En paralelo, el portavoz también ha aprovechado la rueda de prensa por volver a reclamar un frente común con ERC en Madrid. Aunque los republicanos ya criticaron la propuesta el pasado viernes, Rius ha asegurado que hay una "oportunidad histórica" en el Congreso por la "debilidad" del PSOE y ha pedido aprovecharla para avanzar en el "reconocimiento nacional". "Hay una oportunidad histórica y el independentismo la tiene que aprovechar", ha afirmado, tras asegurar que 14 diputados -los que tienen ERC y Junts sumados- tendrían más fuerza que sus siete.

Rius ha asegurado que ya han trasladado la propuesta a los republicanos y también a las entidades soberanistas, la ANC y Òmnium, y que no han puesto "ninguna condición" de antemano. De momento, sin embargo, no ha aclarado la respuesta de estos actors ni cuáles creen que deberían ser los próximos pasos para materializar esta alianza.