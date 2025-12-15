Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rob ReinerPedro SánchezBono transporteBarçaBarcelonaUCOPeste porcinaElecciones ChileElecciones ExtremaduraLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Caso Sepi

El juez Pedraz asume la investigación del caso SEPI en la Audiencia Nacional

El juez ya investiga la trama de hidrocarburos en la que está investigado el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, a la salida de la Audiencia Nacional

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, a la salida de la Audiencia Nacional / Diego Radamés / Europa Press

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha asumido por reparto la causa en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso, -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública.

El asunto le ha correspondido por reparto, han informado fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, la asumiera inicialmente por estar de guardia en el momento de sus detenciones. Pedraz ya investiga otro asunto de calado cuya investigación ha trascendido los últimos meses, el de fraude de hidrocarburos en el que está siendo investigado el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
  2. Los peritos discrepan ante el juez Puente sobre si los audios de Koldo han sido manipulados
  3. Urdangarin: 'Mi madre y mis hijos saben que es imposible que yo tuviera voluntad de delinquir
  4. Encuesta CIS: El PSOE sigue a la baja en plena crisis, el PP se estanca y Vox frena su ascenso
  5. El Supremo acota las consecuencias de la condena a García Ortiz al considerar 'proporcionado' que no se extienda a su condición de fiscal
  6. Nuevos registros de la UCO tras la detención de Leire Díez y Vicente Fernández: última hora del arresto de Antxon Alonso, en directo
  7. Núria Marín: 'L'Hospitalet estaba abocado a ser un suburbio y hoy es la segunda ciudad de Catalunya en economía
  8. España defiende ante Francia y Alemania la continuidad del caza europeo de sexta generación

El juez Pedraz asume la investigación del caso SEPI en la Audiencia Nacional

El juez Pedraz asume la investigación del caso SEPI en la Audiencia Nacional

PP exige a Sánchez "explicaciones" y salga "cuando antes" de Moncloa, la "zona cero de la corrupción y el machismo"

PP exige a Sánchez "explicaciones" y salga "cuando antes" de Moncloa, la "zona cero de la corrupción y el machismo"

Sánchez anuncia un abono de transporte "único en todo el país" por 60 euros al mes

Sánchez reconoce "errores" y un escenario "complejo", pero elude un paso al lado: "Si hay que aguantar más fango, lo haré"

Sánchez reconoce "errores" y un escenario "complejo", pero elude un paso al lado: "Si hay que aguantar más fango, lo haré"

Junts descarta reunirse con Sánchez para abordar el futuro de la legislatura por la crisis del PSOE

Junts descarta reunirse con Sánchez para abordar el futuro de la legislatura por la crisis del PSOE

DIRECTO | Gamarra critica a Sánchez: "2025 se puede resumir en corrupción, balance y retroceso"

Un directivo de Acciona justifica la firma del 2% con Servinabar para el puente del V Centenario en que ya colaboraba con la compañía

Un directivo de Acciona justifica la firma del 2% con Servinabar para el puente del V Centenario en que ya colaboraba con la compañía

Junqueras y Sánchez hablan por teléfono sobre la crisis del PSOE y negocian una ronda de contactos con los socios

Junqueras y Sánchez hablan por teléfono sobre la crisis del PSOE y negocian una ronda de contactos con los socios