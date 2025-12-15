Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rob ReinerPedro SánchezBono transporteBarçaBarcelonaUCOPeste porcinaElecciones ChileElecciones ExtremaduraLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Vaivén

Gabriel Rufián hace una 'cobra' a Salomé Pradas a su llegada a la comisión del Congreso sobre la dana

La 'cobra' de Gabriel Rufián a Salomé Pradas

La 'cobra' de Gabriel Rufián a Salomé Pradas

Redacción Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La excpmnsejera valenciana de Justicia, Imterior y Emrgencias, Salomé Pradas, ha llegado este lunes a la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso. Antes de comenzar su declaración ha ido a saludar a uno por uno a los portavoces de los distintos grupos dejando una imagen llamativa: en el momento en el que ha ido a saludar a Gabriel Rufián, portavoz de ERC (que solo había participado hasta ahora en la sesión de Carlos Mazón), le ha dado primero la mano y al hacer el amago de darle dos besos, el dirigente republicano se ha apartado.

El momento ha sido muy comentado en redes sociales.

Pradas, que ha decidido no responder a ninguna de las preguntas de la comisión por estar investigada, es la cuarta dirigente que estaba en el Consell el 29 de octubre que comparece en el Congreso tras Mazón, Susana Camarero José Antonio Rovira.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
  2. Los peritos discrepan ante el juez Puente sobre si los audios de Koldo han sido manipulados
  3. Urdangarin: 'Mi madre y mis hijos saben que es imposible que yo tuviera voluntad de delinquir
  4. Encuesta CIS: El PSOE sigue a la baja en plena crisis, el PP se estanca y Vox frena su ascenso
  5. El Supremo acota las consecuencias de la condena a García Ortiz al considerar 'proporcionado' que no se extienda a su condición de fiscal
  6. Nuevos registros de la UCO tras la detención de Leire Díez y Vicente Fernández: última hora del arresto de Antxon Alonso, en directo
  7. Núria Marín: 'L'Hospitalet estaba abocado a ser un suburbio y hoy es la segunda ciudad de Catalunya en economía
  8. España defiende ante Francia y Alemania la continuidad del caza europeo de sexta generación

Sánchez reconoce "errores" y un escenario "complejo", pero elude un paso al lado: "Si hay que aguantar más fango, lo haré"

Sánchez reconoce "errores" y un escenario "complejo", pero elude un paso al lado: "Si hay que aguantar más fango, lo haré"

Junts descarta reunirse con Sánchez para abordar el futuro de la legislatura por la crisis del PSOE

Junts descarta reunirse con Sánchez para abordar el futuro de la legislatura por la crisis del PSOE

El juez Pedraz asume la investigación del caso SEPI en la Audiencia Nacional

El juez Pedraz asume la investigación del caso SEPI en la Audiencia Nacional

DIRECTO | Gamarra critica a Sánchez: "2025 se puede resumir en corrupción, balance y retroceso"

PP exige a Sánchez "explicaciones" y salga "cuando antes" de Moncloa, la "zona cero de la corrupción y el machismo"

Un directivo de Acciona justifica la firma del 2% con Servinabar para el puente del V Centenario en que ya colaboraba con la compañía

Un directivo de Acciona justifica la firma del 2% con Servinabar para el puente del V Centenario en que ya colaboraba con la compañía

Junqueras y Sánchez hablan por teléfono sobre la crisis del PSOE y negocian una ronda de contactos con los socios

Junqueras y Sánchez hablan por teléfono sobre la crisis del PSOE y negocian una ronda de contactos con los socios

Cuestión de Estado: Frentes infinitos