Directo | Salomé Pradas rechaza declarar en la comisión de la dana en el Congreso

La exconsellera valenciana de Justicia Salomé Pradas ha rechazado responder a las preguntas de los diputados de la comisión de investigación del Congreso sobrfe la dana de Valencia en la que estaba citada hoy para declarar.

Pradas es una de las dos investigadas en la causa de la dana que instruye el Juzgado de Catarroja, una situación por la que ha indicado que "siguiendo los consejos de su equipo de letrados" evitará responder a los cuestionamientos que le preveían hacer sus señorías.

La Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana en el Congreso de los Diputados tenía progarmadas hoy las comparecencias de Salomé Pradas y la de Cayetano García, exsecretario autonómico de Presidencia, y desplazado a la Conselleria de Hacienda como secretario autonómico de Economía, tras la remodelación del Consell decidida por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras la dimisión de Carlos Mazón.

Resaca de la tormenta por los mensajes desvelados por Pradas

Ambos comparecen en plena resaca de la tormenta provocada por los mensajes que Salomé Pradas entregó al juzgado de la dana, el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Pradas entregó un acta notarial con las comunicaciones que intercambió con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su jefe de gabinete y secretario autonómico, José Manuel Cuenca. Los mensajes con ambos evidenciaron la desconexión de Mazón con los detalles de la emergencia, durante la mañana ("cojonudo", le respondió ante la información de los primeros rescates) pero sobre todo durante la comida y sobremesa en el restaurante El Ventorro. Pero también la condescendencia con la que Cuenca trataba a Pradas: "Salo, de confinar nada, por favor". "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada. Calma". O "Llévate aço del cap per favor. Tranquila che" (sic).

Los verdaderos motivos del retraso del Es Alert

Estos mensajes, combinados con las revelaciones ante la jueza de la dana del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, quien confirmó que el Es Alert se planteó a las 17.15 horas en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) pero no se envió hasta las 20.11 horas (y un segundo a las 20.57 horas). Una demora de casi tres horas que Suárez explicó por los debates que suscitó la frase "permanezcan en sus casas", que recordaba a los políticos el confinamiento de la pandemia, la petición de informar por videoconferencia a los alcaldes del río Magro por el peligro en la presa de Forata, así como por palabras demasiado catalanas en el mensaje en valenciano que se iba a enviar.

12/11/2024 La consellera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, durante el pleno extraordinario del Consell de la Generalitat, a 12 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).

Pradas pidió consultar "con un jurídico"

Según la declaración de Jorge Suárez, la consellera y mando único de la emergencia pidió consultar con un jurídico la petición de incluir en el mensaje Es Alert la frase "permanezcan en sus casas". Y en este detalle nada baladí es cuando entra en escena Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia el 29 de octubre, a quien Salomé Pradas recurrió cuando no localizaba a Carlos Mazón, a partir de las 19 horas del 29 de octubre. García es quien habría desaconsejado a Pradas el confinamiento de la población por el previsible desbordamiento de la presa Forata por ser un “lío jurídico”, como contó Levante-EMV.

Cuenca puso el foco en Cayetano García en su segunda declaración

Sobre Cayetano García también puso el foco el exjefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, en su segunda declaración ante la jueza de la dana. El jefe de gabinete negó que diera órdenes sobre el confinamiento a Pradas. Cuenca admitió que habló en dos ocasiones con Cayetano García. Una llamada versó sobre la variable de confinar a los residentes en la cuenca del río Magro, aguas abajo del pantano de Forata que se barajaba en el Cecopi del 29 de octubre de 2024 y que Cayetano García, economista de formación, puso en conocimiento de la Abogacía de la Generalitat (un detalle que hasta el pasado viernes nadie de Presidencia de la Generalitat había revelado). Y otra llamada de García a Cuenca para informarle que la Abogacía de la Generalitat ya estaba avisada por si la consellera llamaba para cualquier consulta.