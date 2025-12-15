Un directivo de Acciona justifica la firma del 2% con Servinabar para el puente del V Centenario en que ya colaboraba con la compañía

El director de la zona sur de Acciona Construcción España investigado -momento en que fue suspendido por la compañía-, Manuel José García Alconchel, ha manifestado este lunes ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que la firma del memorándum por la que su empresa se compromete a pagar un 2% a Servinabar en el puente V Centenario, en Sevilla, es una declaración de intenciones, que firmó en 2018, porque la entidad navarra ya colaboraba con su compañía desde años atrás.

Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO que el juez Puente ha acordado comparecencias quincenales y le ha prohibido salir del país, como ya decretó para su superior, el ex responsable de Accion Construcción España Justo Vicente Pelegrini y el otro directivo de la compañía también suspendido Tomás Olarte. Son las medidas solicitadas por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha destacado el hecho de que se recurriera a una pequeña empresa navarra para una obra en Sevilla, extremo que el magistrado ha recogido, al destacar que el cuñado de Santos Cerdán, Antonio Muñoz Cano, que fue contratado por Acciona, no disponía de medios para ir por sí mismo a la obra y el imputado tuvo que pedir fuera recogido.

Ante el juez, García Alconchel explicó que antes de la firma del Puente del V Centenario había sido director de Africa y en los cuatro años y medio años anteriores había desempeñado funciones en internacional, por lo que él no conocía la compañía; el de Servinabar junto otros se los proporcionó su jefe, Vicente Pelegrini. Firmó el memorándum, porque ya colaboraba con su empresa y son estándares para este tipo de trabajos relacionados con la seguridad laboral. Por eso coinciden con una obra de Logroño, pero insistió en que no son contratos, sino una especie de declaración de intenciones y no fijan obligaciones. Como la obra del puente sevillano se retrasó más de dos años, ya no se aplicó.

Ha asegurado que el contrato se retrasó tanto que Acciona hizo la obra con recursos propios y Servinabar no llegó a intervenir, por lo que el memorándum que él firmó no se llegó a materializar. En lo que sí participó fue en el puerto Sevilla S40, empresa muy ligada a la del puente. Ademitió que se compartieron ciertos recursos en la obra de emergencia: un trabajador, que resultó ser el de Cerdán.

Seguridad e higiene

El juez se había interesado especialmente durante la comparecencia en el hecho de que para asumir las obras de seguridad e higiene en el trabajo, Acciona acudiera a una pequeña empresa navarra sin infraestructuras en Andalucía, que no tenía ni recursos para trasladar a un trabajador hasta el lugar donde tenía que trabajar, en referencia a Muñoz Cano.

En este punto García Alconchel ha insistido en su tesis de que Servinabar ya estaba introducida en la empresa y su tamaño no era importante,m porque "hay empresas pequeñas que trabajan muy bien". En el turno de su defensa, el imputado ha señalado que entre sus competencias no está la de comprobar si una empresa que trabaja con Acciona cuenta con los medios suficientes, porque entiende que los proveedores como Servinabar pasan algún filtro, un control del que él no es responsable.

También ha insistido, en contraposición con lo señalado en los informes de la UCO, que los trabajos efectivamente se prestaron, y que Muñoz Cano estaba dentro de una cadena en una obra de emergencia, un tipo de trabajos que describió como "muy reactivo" porque consiste en reaccionar a todo lo que va saliendo.

Alconchel, imputado en el marco de la investigación por presunto amaño en la adjudicación de varios contratos de obra pública conseguidas en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar, la compañía vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aseguró que no conocía a este y que ignoraba que la persona contratada fuera su familia.

Este directivo continúa en la constructora aunque fue suspendido en sus funciones el pasado 18 de noviembre, tras salir a la luz un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se apuntan indicios contra él y también contra los exdirectivos Justo Vicente Pelegrini -que fue director de Acciona Construcción-y Tomás Olarte. Ambos quedaron en libertad pero con medidas cautelares como la prohibición de salir del país y comparecencias periódicas y a los que el instructor de la causa atribuye confianza en la "influencia" que tenía Cerdán para conseguir obras.

Los investigadores calculan que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden "al menos" a 6.707.294,67 euros, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado, que suma 8.903.903,18 euros. Los investigadores apuntan al 2 por ciento que Servinabar se llevaba de todas las obras quhacíaia con Acciona e identifican como beneficiarios a Cerdán y su familia, mediante el cobro de nóminas, el pago de alquileres --incluida la hasta hace poco vivienda familiar en Madrid--, y una tarjeta de crédito de la que gastaron más de 33.000 euros. Acciona Construcción, por su parte, ha negado el pago de comisiones.