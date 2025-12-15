Los Comuns acusan a Sánchez de tener "bloqueado" el Gobierno por no reaccionar ante la crisis

Este domingo Pedro Sánchez reconocía, una vez más, que ha cometido errores. Trata así de hacer un acto de contricción con la vista puesta en que el parón navideño apacigüe las aguas y diluya también un posible resultado adverso en las elecciones extremeñas del próximo domingo. Aún así, esa actitud es censurada por sus socios, empezando por Sumar y los Comuns, que este lunes han acusado al presidente de tener "bloqueado" el Gobierno por su falta de reacción ante una crisis que crece día tras día.

La portavoz de Catalunya en Comú y diputada en el Congreso, Aina Vidal, se ha sumado al carrusel de exigencias para que se remodele el ejecutivo que empezó a liderar la propia Yolanda Díaz el viernes. "El PSOE no está actuando a la altura de la gravedad de la crisis", ha lamentado la dirigente, que ha advertido también a los socialistas de no estar "calibrando la profundidad de la crisis" que se está abriendo y que, a su juicio, se está traduciendo en una erosión de la confianza en el Gobierno. "Que reaccionen de una vez por todas. Reconocer errores no es suficiente, tiene que haber cambios", ha espetado.

Relevo de ministros y acción gubernamental

Unos cambios que resumen en dos frentes. Por un lado, relevo de ministros. Vidal no se ha mojado sobre cuáles deberían abandonar el ejecutivo. "Es Sánchez el responsable de decidir eso", ha respondido. Pero sí que ha dado a entender que esa remodelación debería ir más allá de las ministras Pilar Alegría y María Jesús Montero, que ejercerán de candidatas en las elecciones de Aragón y Andalucía, respectivamente.

Por otro lado, el revulsivo tiene que venir también, piden los Comuns, a nivel de acción gubernamental, ejecutando medidas como la creación de la oficina anticorrupción, que se tumbó en el Congreso con los votos en contra del PP y de Junts. "Pedimos solidez y compromiso en la regeneración democrática", ha asegurado.

Sin embargo, los Comuns, como tampoco Sumar, no han definido cuál será el siguiente paso si Sánchez no se mueve o no actúa con la contundencia que le reclama su socio. Vidal ha insistido en que el Gobierno tiene que continuar para cumplir con las expectativas de medidas prometidas a las clases trabajadoras, especialmente en carpetas como la vivienda y las mejoras laborales y de las pensiones. En ningún caso ha deslizado la posibilidad de abandonar el Gobierno si no se cumplen las expectativas y no ha ido más allá de apelar al PSOE para que sea consciente de la desmovilización del electorado de izquierdas, al tiempo que la extrema derecha se engrandece.