La legislatura española
Los Comuns acusan a Sánchez de tener "bloqueado" el Gobierno por no reaccionar ante la crisis
La formación, sin embargo, considera que el ejecutivo debe continuar y no se moja sobre qué ministros deberían ser relevados
Sánchez hace balance del año en medio de los escándalos de acoso y corrupción
DIRECTO | Comparecencia de Pedro Sánchez
Sánchez admite haber cometido errores: "Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso en el PSOE"
Este domingo Pedro Sánchez reconocía, una vez más, que ha cometido errores. Trata así de hacer un acto de contricción con la vista puesta en que el parón navideño apacigüe las aguas y diluya también un posible resultado adverso en las elecciones extremeñas del próximo domingo. Aún así, esa actitud es censurada por sus socios, empezando por Sumar y los Comuns, que este lunes han acusado al presidente de tener "bloqueado" el Gobierno por su falta de reacción ante una crisis que crece día tras día.
La portavoz de Catalunya en Comú y diputada en el Congreso, Aina Vidal, se ha sumado al carrusel de exigencias para que se remodele el ejecutivo que empezó a liderar la propia Yolanda Díaz el viernes. "El PSOE no está actuando a la altura de la gravedad de la crisis", ha lamentado la dirigente, que ha advertido también a los socialistas de no estar "calibrando la profundidad de la crisis" que se está abriendo y que, a su juicio, se está traduciendo en una erosión de la confianza en el Gobierno. "Que reaccionen de una vez por todas. Reconocer errores no es suficiente, tiene que haber cambios", ha espetado.
Relevo de ministros y acción gubernamental
Unos cambios que resumen en dos frentes. Por un lado, relevo de ministros. Vidal no se ha mojado sobre cuáles deberían abandonar el ejecutivo. "Es Sánchez el responsable de decidir eso", ha respondido. Pero sí que ha dado a entender que esa remodelación debería ir más allá de las ministras Pilar Alegría y María Jesús Montero, que ejercerán de candidatas en las elecciones de Aragón y Andalucía, respectivamente.
Por otro lado, el revulsivo tiene que venir también, piden los Comuns, a nivel de acción gubernamental, ejecutando medidas como la creación de la oficina anticorrupción, que se tumbó en el Congreso con los votos en contra del PP y de Junts. "Pedimos solidez y compromiso en la regeneración democrática", ha asegurado.
Sin embargo, los Comuns, como tampoco Sumar, no han definido cuál será el siguiente paso si Sánchez no se mueve o no actúa con la contundencia que le reclama su socio. Vidal ha insistido en que el Gobierno tiene que continuar para cumplir con las expectativas de medidas prometidas a las clases trabajadoras, especialmente en carpetas como la vivienda y las mejoras laborales y de las pensiones. En ningún caso ha deslizado la posibilidad de abandonar el Gobierno si no se cumplen las expectativas y no ha ido más allá de apelar al PSOE para que sea consciente de la desmovilización del electorado de izquierdas, al tiempo que la extrema derecha se engrandece.
Suscríbete para seguir leyendo
- Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
- Los peritos discrepan ante el juez Puente sobre si los audios de Koldo han sido manipulados
- Urdangarin: 'Mi madre y mis hijos saben que es imposible que yo tuviera voluntad de delinquir
- Encuesta CIS: El PSOE sigue a la baja en plena crisis, el PP se estanca y Vox frena su ascenso
- El Supremo acota las consecuencias de la condena a García Ortiz al considerar 'proporcionado' que no se extienda a su condición de fiscal
- Nuevos registros de la UCO tras la detención de Leire Díez y Vicente Fernández: última hora del arresto de Antxon Alonso, en directo
- Núria Marín: 'L'Hospitalet estaba abocado a ser un suburbio y hoy es la segunda ciudad de Catalunya en economía
- España defiende ante Francia y Alemania la continuidad del caza europeo de sexta generación