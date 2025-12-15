Ayuso empuja a Feijóo contra Sánchez: "Este Gobierno va a implosionar en cualquier momento. Estamos en plena forma, es el momento de quemarse"

"Estamos siempre esperando que llegue el momento de que puedas dar un paso adelante, que este desgobierno que nos está tocando sufrir en España, caiga, que se va a desmoronar y va a implosionar en cualquier momento". La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha expresado así en la tradicional cena del PP regional, celebrada este año en una finca entre las localidades de Móstoles, municipio en el que gobiernan en la persona de Manuel Bautista, con el apoyo de Vox, y Alcorcón, actualmente comandado por la socialista Candelaria Testa en coalición con Ganar Alcorcón y Más Madrid. Allí, Ayuso ha ejercido de anfitriona en un acto de partido con tradicional altavoz político al que también ha acudido el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Y a él se ha dirigido abiertamente. En su presencia, la baronesa madrileña ha defendido que no es momento de ser tibio. "El mundo es para los valientes y aunque muchas veces se nos ha echado en cara, a mí me gusta la gente apasionada. Cuando digo que ni caliente ni frío, es que no puede ser que uno se ponga tibio en estos momentos", ha dicho.

Momentos, ha asegurado, en los que España se encuentra "en un proyecto totalitario en el que no hay ningún tipo de principio, nada más que quedarse en el poder un día más".

Ayuso ha enunciado su habitual soflama contra Sánchez y su Ejecutivo, al que ha acusado de "hacer de la mentira la forma". Incluso ha recurrido a la reciente Nobel de la Paz, María Corina Machado para, citándola, asegurar que "esto, evidentemente, la historia lo juzgará". "Nos desgobierna una mafia que llegó al poder mintiendo, expulsando a un gobierno, en ese caso el de Mariano Rajoy, con mentiras, y con urnas de cartón a su partido, sin respetar ni a sus presidentes autonómicos", ha señalado.

Igualmente ha tenido palabras para los socios parlamentarios del Ejecutivo. "Esa coalición, que no quiere a España, tiene como actores a aquellos que siempre estuvieron deseando odiarla y acabar con ella", ha aventurado. "Y están acelerando a gran velocidad para, no solo transformar España, sino para desmembrarla, para fabricar naciones a los ojos de todos, con el dinero, con la historia, las tradiciones, el futuro de todos los españoles, aunque todo sea profundamente ilegal e inconstitucional".

El chantaje de Vox

Pero de manera más inmediata, mirando al calendario electoral y a la inminente cita con las urnas en Extremadura, se ha referido también a los gobiernos de coalición en otro sentido. Por ahí parecían ir también sus alegatos contra ser tibio cuando numerosas encuestas apuntan a la necesidad del PP de pactar con Vox. "Extremadura necesita un gobierno fuerte y necesita un gobierno que esté unido y que esté pensando en el bien común", ha enfatizado sin mencionar expresamente a la formación de ultraderecha . "Y eso cuando estamos en coaliciones que lo único que hacen es chantajearte, es imposible. Por eso le pedimos a todos los extremeños desde la comunidad de Madrid que confían en el Partido Popular y lo voten por mayoría absoluta este fin de semana".

"Luego será Aragón. Y después será Andalucía. Y después será España, o antes", ha proseguido. "Lo que sí sé es que estamos preparados para dar todas las batallas. A lo que no hay derecho es a dejar a España abandonada desde hace tanto tiempo. Y por eso tenemos un proyecto que está esperando a que España nos dé su oportunidad. y su confianza", ha zanjado antes de reivindicar por segunda vez la pasión en política. "Yo creo", ha concluido, "que el lema para este 2026 es vivir apasionados".

Antes que ella habían tomado la palabra el alcalde de Móstoles y el portavoz del PP en Alcorcón, Roberto Marín. El primero ha ofrecido a Feijóo "todo un ejército para reconstruir España" tal y como ha presentado al PP madrileño y se ha referido con deferencia a Ayuso. "Se te quiere y se te apoya", ha dicho. "No se te puede hacer lo que se te está haciendo desde el Gobierno". Más incisivo ha sido, por su parte, Bautista, quien ha invocado a los héroes mostoleños de 1808 para hacer un llamamiento "en pos de la libertad". "Pedro Sánchez está corrompiendo nuestra democracia", ha reprochado, además de acusar al presidente de "caciquismo" y de conducir a España hacia una "democracia fallida". "Y no lo podemos consentir", ha zanjado.