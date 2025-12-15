Aliança Catalana abre una sede en Barcelona a un año y medio de las municipales

Las elecciones municipales de 2027 serán la gran prueba de fuego de Aliança Catalana. Después de ganar en Ripoll en 2023 y de conseguir hacerse con dos escaños en el Parlament en 2024, el partido liderado por Sílvia Orriols tiene intención de presentarse en todos aquellos municipios catalanes que estime que puede tener una buena acogida electoral. Por este motivo, no es menor que a un año y medio de estos comicios la formación haya decidido abrir una sede en Barcelona.

El local está situado en el barrio de Sant Antoni. Concretamente, en la confluencia de la calle de Villarroel con la Gran Via, a pie de calle. La formación adquirió el espacio el pasado verano, pero la inauguración se celebrará este viernes.

El acto no servirá, sin embargo, para dar detalles sobre su candidato a la capital catalana. El partido asegura que ya tiene el nombre decidido, pero la presentación oficial no será hasta el próximo 23 de abril, el dia de Sant Jordi. Según Orriols, se trata de "un barcelonés" con el que aspiran a "hacer daño al área metropolitana".

El partido descarta presentarse a feudos socialistas como Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs, pero está estudiando si hacerlo en Badalona, donde el popular Xavier García Albiol tiene actualmente mayoría absoluta, o en L'Hospitalet de Llobregat. Justamente, este pasado fin de semana, Aliança Catalana organizó carpas informativas en 18 puntos de Catalunya, entre los lugares elegidos estaban Badalona y el barrio barcelonés de Gràcia.