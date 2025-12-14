El presidente de la Conferencia Episcopal pide "cuestión de confianza, moción de censura o elecciones"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, cree que la legislatura ha llegado a su fin y ha planteado afrontar la situación del Gobierno con una "cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos". "Es decir, lo que prevé la Constitución", ha afirmado en una entrevista en 'La Vanguardia'.

Sin embargo, Argüello asegura que no propondrá a la un pronunciamiento colectivo de la Conferencia Episcopal, porque asegura que "no es un asunto que haya estado nunca en primera línea" de la reflexión como organización.

Ha explicado que la relación con el Gobierno ha estado marcada los últimos meses por el Valle de los Caídos y la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial, pero lamenta no abordar la educación, "constantemente desafiada y sobre la que se necesita un pacto de Estado", y ha instado a preguntarse por qué hay jóvenes que no tienen como referencia las democracias liberales.

También afirma que no hay que sacralizar la Constitución, cuyo texto incluye cómo cambiarla. En este sentido, Argüello defiende abordar "la cuestión del heredero o heredera de la Corona" y clarificar el significado de 'nación', 'nacionalidades' y 'regiones'. "Es difícil valorar el significado de las diferencias que no rompan ni la libertad ni la igualdad sin caer en el 'café para todos", afirma sobre estos tres conceptos.

En cuanto a las diferencias de la CEE y Vox a raíz de los incidentes en Torre Pachecho y la inmigración, ha respondido: "Una vez que alguien está entre nosotros, hemos de acogerle, promoverle, integrarle", y lo ve compatible con que el Estado regule sus flujos migratorios.

Sobre Aliança Catalana, ha afirmado: "Hay nuevos impulsos. Y hace falta escuchar a todos. A todos. A mí me sorprende ver cómo en Valladolid cada vez hay más gente que sigue los discursos subtitulados de Sílvia Orriols", ha añadido. "¿Por qué? Eso me pregunto. Creo que no vale con decir que es de extrema derecha. Esas etiquetas ya no sirven", dice.