Núria Marín: "L'Hospitalet estaba abocado a ser un suburbio y hoy es la segunda ciudad de Catalunya en economía"

A Núria Marín (L'Hospitalet, 1963) le siguen llamando alcaldesa aunque ahora viva prácticamente en Madrid. Y es que, además de haber sido la única mujer que ha gobernado L'Hospitalet de Llobregat, también ha sido la que más tiempo ha ostentado la vara de mando: un total de 16 años bajo las siglas del PSC. La delegada del Govern de la Generalitat en la capital del Estado desde que Salvador Illa es president, hace balance de un mandato que fue largo y repleto de crisis, y pone el foco en los retos pendientes que tiene una ciudad que se ha convertido en el segundo polo económico de Catalunya.

¿Cómo definiría su etapa como alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat?

No me he arrepentido nunca de haber tomado la responsabilidad de ser la primera alcaldesa de la ciudad. Han sido 16 años con un ir y venir de crisis. Primero, la de 2008, muy larga y muy dura. Luego vinieron otras, como la del covid. Pero hemos conseguido que la ciudad avanzara sin dejar a nadie atrás, que era mi preocupación. Mi legado es haber estado lo más próxima posible a la ciudadanía y haber ido equipando una ciudad que estaba abocada a ser un suburbio y que hoy es la segunda ciudad de Catalunya, no solamente en número de habitantes, sino también en economía y en puestos de trabajo.

¿Qué problema quiso resolver y que sigue aún pendiente?

Sin duda, la gran cicatriz que tiene esta ciudad: el soterramiento de las vías del tren. Esta gran infraestructura es hipernecesaria para la conectividad general, para la movilidad. Tiene que desaparecer de nuestra ciudad y eso no ha sucedido durante mi mandato, y espero que no tarde demasiado en empezar esa gran obra que cambiará radicalmente la ciudad.

Antes hablaba de la importancia de reducir las desigualdades, que es especialmente alta en barrios como La Florida o Pubilla Casas, ¿significa que se ha priorizado más la proyección económica de la ciudad que la equidad social?

No hay fórmulas mágicas. El objetivo no era simplemente generar riqueza, sino obtenerla para redistribuirla y poderla invertir en esos territorios que, en sí mismos, no podían generarla. Era necesario que pusiéramos en marcha una economía en la ciudad, como es todo lo relacionado con el turismo de negocios, como la ampliación de la Fira. Ese cambio se ha producido en la zona de la Gran Vía, en la que se han instalado muchas empresas que dan trabajo y que generan esa actividad necesaria para que esas personas tengan oportunidades.

La delegada del Govern de la Generalitat en Madrid y exalcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / PATRICIO ORTIZ

¿Cuál es la urgencia que tiene ahora el alcalde David Quirós?

La de estar muy cercano a la ciudadanía en cuestiones que no solamente son exclusivas de L'Hospitalet, pero que son retos, como lo es la vivienda. No se va a resolver solo desde la administración local, sino que es la suma de todas las administraciones, también de los gobiernos central y autonómico.

¿Qué debería hacerse en la zona norte de la ciudad, donde hay una alta densidad de población y unos índices de vulnerabilidad muy elevados?

Utilizar todos los instrumentos en materia de vivienda, sea de alquiler o de compra de la que ya existe en el mercado. Y generar esa riqueza en otros espacios de la propia ciudad para que esas personas con alta vulnerabilidad puedan tener esa oportunidad de tirar adelante. No se trata solo de una ayuda puntual, que debe darse, sino que hacen falta instrumentos estructurales, como pueden ser la formación y la educación, para que puedan prosperar por sí mismos.

¿Cómo fue el traspaso que le hizo Celestino Corbacho de la alcaldía?

No sé cómo calificarlo. Yo formaba parte de su equipo, era la primera teniente de alcalde. En aquel momento él estaba haciendo política también fuera de la ciudad como presidente de la Diputació y yo era la encargada dentro del gobierno de la ciudad de llevar los temas del día a día. Fue un traspaso bastante tranquilo y para mí también supuso un reto que la gente me conociera y confiara en mí.

¿Se sintió tutelada?

Cuando uno asume una responsabilidad, al final tira hacia adelante y tiene que hacer aquello que considera mejor para conseguir los objetivos que se han marcado. Por tanto, cada uno puede tener la actitud que considere. Yo no me he considerado tutelada porque creo que cada uno tiene su momento.

¿Qué relación tiene en estos momentos con Corbacho?

No tenemos relación.

¿Y a qué lo atribuye?

Supongo que a algún malentendido y a que las relaciones, si no se fomentan, al final se enfrían y cada uno tira hacia su lado. Él abandonó también el PSC y se fue hacia otros derroteros. Ahora no tengo ningún punto de encuentro con él, ni en la política ni en el ámbito más personal.

¿Y cómo es su relación con el alcalde Quirós? ¿Le pide consejo?

Yo estoy a disposición, se lo dije el primer día, pero sé que no va a necesitar consejos. Cuando uno asume esa responsabilidad lo hace con todas las consecuencias y no mira hacia atrás, sino que mira hacia adelante. Llevaba tiempo en la política local y estoy convencida de que será un excelente alcalde.

Marín, durante la entrevista con EL PERIÓDICO para hace balance de la etapa como alcaldesa de L'Hospitalet / PATRICIO ORTIZ

Hubo otro momento complejo que tuvo que afrontar durante su mandato, que es el caso del Consell Esportiu. ¿Cómo le impactó a nivel político y personal?

Fue desagradable. Pero con el archivo de toda la causa en la parte que a mí me correspondía, pues se zanja o se demuestra la inocencia. Es desagradable que te sientas acusada de algo cuando entras en política con tu mejor intención de hacer las cosas bien, pero se intenta emborronar. Se pasa mal y te das cuenta, en esos momentos más complejos, de quién está y quién no.

¿Tuvo algo que ver esa experiencia con el final de su etapa como alcaldesa?

No. Siempre he tenido claro que la política es un paréntesis en la vida. Llegó un momento en el que pensé que 16 años de alcaldía era tiempo más que suficiente para haber hecho lo que yo consideraba que tenía que realizar. Y siempre he pensado que es mucho mejor ser tú quien abandone o quien decida que no continúas que no que sea tu partido político o los ciudadanos, ¿no?.

¿Le preocupa el ascenso de la extrema derecha en L’Hospitalet?

Mucho. Vemos cómo fenómenos que suceden en el mundo al final aterrizan a nivel local. Es preocupante por todo lo que hemos ido avanzando ahora que hemos celebrado los 50 años de democracia. Estamos viendo cómo la desinformación y los bulos están calando. Me preocupa mucho, sobre todo, el machismo y todo lo relacionado con la violencia.

Pero, más allá de ser un fenómeno global, habrá también causas endógenas. ¿Se han abordado a tiempo y con el enfoque adecuado, por ejemplo, las políticas de seguridad?

A ver, son fenómenos globales y en cada lugar puede haber un poco más de caldo de cultivo o menos. El alcalde Quirós está abordando la seguridad de una forma muy efectiva, además de ser también una voluntad de la Generalitat. Es un fenómeno que, como el de la vivienda, no es posible solucionarlo si no es con la colaboración de todos.

Usted tuvo buena relación con Junts, con quien gobernó en la Diputació de Barcelona, ¿qué consejo le daría a Pedro Sánchez para recomponer la relación?

Soy de tirar poco la toalla. Creo que tenemos que insistir, dialogar e intentar llegar a acuerdos. Cuando parecía imposible y en un momento de mucha dificultad, conseguimos gobernar juntos en la Diputació de Barcelona y fue una etapa positiva para los municipios y los ciudadanos. El consejo que daría es que sigamos insistiendo y no dejar que los ruidos, las distorsiones y los bulos nos hagan cambiar.