Mujeres del PSOE gallego se rebelan por la gestión del 'caso Tomé' y exigen dimisiones

"Hay que pedir dimisiones y parar el rumbo"; "Esto no puede quedar aquí, hay que exigir responsabilidades a quien las tiene"; "Besteiro tiene que dimitir"; "¿Exigimos un congreso extraordinario?"; "Se va la buena gente y queda quien no debería"; "Espero consecuencias para los que teniendo la responsabilidad no actuaron cuando tenían que actuar"; "Nos toman el pelo, sabían, callaron y negaron (el presunto acoso sexual)"; "Dimite Silvia, el mundo al revés"; "Los cómplices son los que deberían dimitir", ... estos son algunos de los mensajes que ayer las integrantes de la Comisión de Igualdad del PSdeG se intercambiaron tras la comparecencia pública de José Ramón Gómez Besteiro, donde admitió que sabía desde octubre de un caso de presunto acoso sexual por parte de José Tomé vía una tercera persona, pero que no hizo nada porque no había denuncia formal.

Las declaraciones del secretario xeral del PSOE y la dimisión de la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, por estar en desacuerdo con la gestión del escándalo incendiaron este grupo de guasap, integrado por setenta mujeres, hasta el punto de exigir dimisiones y expresar "vergüenza" y "repugnancia" por lo que están haciendo sus jefes. En este grupo hay regidoras, tenientes de alcalde, portavoces municipales y otros cargos socialistas, así como militantes de base. Las que alzaron la voz el viernes por la noche y durante toda la jornada de ayer lo hicieron para denostar a Besteiro y su equipo y salir en tromba a respaldar a Silvia Fraga. Aplaudieron su "valentía, su coherencia y su lealtad con los principios socialistas".

Debate sobre qué hacer

"Estoy indignada. Ellos agreden, ellos encubren, nosotras dimitimos", escribía una dirigente del PSdeG al valorar la dimisión de Silvia Fraga por estar en desacuerdo con la gestión de la crisis del caso Tomé y sentirse "ninguneada más que nunca" por parte del "núcleo duro" de la dirección del PSOE gallego. Y entonces se abrió un intenso debate entre ellas: ¿debían dimitir todas o hacer público un comunicado de apoyo a Silvia Fraga, en el que también exigir dimisiones?.

Los cómplices son los que deberían dimitir

Quien proponía renuncias en cascada explicaba que podía ser "un golpe de efecto" "para forzar las dimisiones" de Besteiro y su equipo, pero hubo compañeras que rechazaron la propuesta porque sería "dejar que ocupen su espacio de poder otros". La propuesta más aplaudida fue lanzar un comunicado conjunto de apoyo a Silvia Fraga y exigiendo cambios en el partido de personas y comportamientos. También se conjuraron para que ninguna mujer acepte ocupar el puesto que deja Silvia Fraga.

Del escrito consensuado nada se sabe todavía, pero quien dio ayer un paso adelante ha sido la presidenta del PSdeG, teniente de alcalde en Vigo y unas del as principales referentes del feminismo en Galicia. En un artículo que publica hoy FARO DE VIGO, Carmela Silva asegura que "las cosas no se hicieron bien y desde una perspectiva feminista esto es inaceptable". "Se ha abierto una herida que no puede ni debe cerrarse en falso", advierte.

Por su parte, el secretario general del PSdeG, Aitor Bouza, restaba ayer importancia a la salida de Silvia Fraga de la ejecutiva del PSdeG. "Hay 45 personas más" en la dirección gallega del PSOE que demuestren que hubo apoyo" a las presuntas víctimas de acoso sexual por parte de José Tomé. Bouza defendió que se actuó con "diligencia, contundencia y rapidez".