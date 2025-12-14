En Directo
Corrupción
Corrupción en el PSOE, en directo | Última hora de la UCO, Leire Díez, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y los casos de acoso sexual
La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Este mismo jueves, la UCO detuvo a Antxón Alonso tras los arrestos de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, y además Anticorrupción puso el foco en Plus Ultra. Además, hoy se conocerá un nuevo CIS.
EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:
La opinión del director
Columna de opinión de Albert Sáez sobre los casos de corrupción en el PSOE
Los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez
Los vínculos entre los protagonistas de los casos de corrupción que cercan al PSOE en este completo multimedia
El juez acuerda la libertad de los detenidos en el caso Plus Ultra por blanqueo de fondos de Venezuela
El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, en funciones de guardia, ha decretado la libertad de los detenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el caso Plus Ultra: el presidente, cofundador y actual dueño de la compañía, Julio Martínez, su número dos, el consejero delegado-director general, Roberto Roselli, el empresario Julio Martínez Martínez, y un abogado.
Las Diligencias Previas continúan secretas y las tramita el Juzgado de Instrucción número 15, cuya titular reabrió una causa tras asumir una querella de la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público acusa a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones que fueron concedidos por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, que habrían servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela".
Lee en este enlace la crónica que ha elaborado Tono Calleja Flórez.
El PSOE suspende de militancia al alcalde de Almussafes, Toni González, acusado de acoso
La Secretaría de Organización del Partido Socialista ha iniciado un expediente de suspensión de militancia del alcalde de Almussafes (Valencia) Toni González, tras ser acusado de presunto acoso. El PSOE ha avanzado que admitirá la petición de los órganos del PSPV de nombramiento inmediato de una Comisión Gestora en el municipio de Almussafes.
Los socialistas insisten en que son "la primera organización de España que está afrontando abiertamente estos casos y que está actuando y actuará con contundencia contra todos los casos de acoso que se detecten". "Quien reduzca el acoso a estas siglas es que NO ha entendido nada. Porque el acoso es un problema estructural, de toda la sociedad", afirman..
Solo el expresidente de la Sepi presta declaración ante el juez
El único de los tres investigados que ha aceptado declarar ante el juez de la Audiencia en la sesión de este sábado ha sido el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández.
Leire Díez, Vicente Fernández y Anrxon Alonso deberán comparacer ante el juez cada 15 días
En concreto, la Fiscalía de la Audicencia había pedido la retirada del pasaporte de los tres implicados, la prohibición de salir y comparecencias quincenales para todos ellos.
El juez acuerda la libertad de Leire Díez, del expresidente de la SEPI y del 'socio' de Santos Cerdán
El juez deja libres a los tres detenidos del caso Sepi tras la petición en este sentido de la Fiscalía. Acuerda la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas.
Llegada a la Audiencia Nacional de los detenidos
El furgón con los detenidos en el caso SEPI; la "fontanera" Leire Díez, el empresario vasco Antxon Alonso, -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero llegó a la Audiencia Nacional a las 8.30 horas.
El juez interroga a Leire Díez, al expresidente de SEPI y al considerado socio de Cerdán
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña interroga este sábado a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y a Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo.
Los tres fueron detenidos el pasado miércoles por presuntas irregularidades en contratos públicos por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, del que Piña es el titular, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
Primeras palabras de Montero
Montero, sobre la entrada de la UCO en Hacienda: "Estamos con las puertas abiertas para que investiguen todo lo que haga falta".
