Corrupción en el PSOE, en directo | Última hora de la UCO, Leire Díez, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y los casos de acoso sexual

El juez acuerda la libertad de los detenidos en el caso Plus Ultra por blanqueo de fondos de Venezuela

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, en funciones de guardia, ha decretado la libertad de los detenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el caso Plus Ultra: el presidente, cofundador y actual dueño de la compañía, Julio Martínez, su número dos, el consejero delegado-director general, Roberto Roselli, el empresario Julio Martínez Martínez, y un abogado.

Las Diligencias Previas continúan secretas y las tramita el Juzgado de Instrucción número 15, cuya titular reabrió una causa tras asumir una querella de la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público acusa a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones que fueron concedidos por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, que habrían servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela".

Lee en este enlace la crónica que ha elaborado Tono Calleja Flórez.