Corrupción

Corrupción en el PSOE, en directo | Última hora de la UCO, Leire Díez, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y los casos de acoso sexual

Leire Díez, exmilitante del PSOE, en una imagen de archivo

Leire Díez, exmilitante del PSOE, en una imagen de archivo / Mariscal / EFE

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Cristina Gallardo

Juan José Fernández

Madrid
La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Este mismo jueves, la UCO detuvo a Antxón Alonso tras los arrestos de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, y además Anticorrupción puso el foco en Plus Ultra. Además, hoy se conocerá un nuevo CIS.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:

