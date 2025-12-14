¿Dónde se juegan las elecciones de Extremadura?

En pleno colapso del PSOE por los casos de corrupción y las denuncias de acoso sexual en sus filas y con el PP mirando de reojo a Vox, las dos provincias más grandes de España votarán el próximo domingo en el primer episodio de un goteo de elecciones autonómicas que amenazan con elevar aún más la intensidad del bochinche nacional. Pero si nos abstraemos por un momento del alboroto, los comicios de Extremadura dan voz por unos días a esa España rural tan vaciada como olvidada.

Porque es en el voto rural, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, donde los partidos extremeños se juegan las elecciones del 21 de diciembre. Y solo 7 de las 388 localidades de Extremadura superan esa población. Dos de cada tres votantes provienen de estos pueblos pequeños en una comunidad en la que uno de cada cuatro electores tienen más de 65 años, lo que la convierte en la sexta autonomía más envejecida del país. Envejecida, dispersa y con la tercera tasa de paro más alta y un déficit histórico en infraestructuras.

El peso electoral de los pequeños municipios representa, por provincias, el 54% en Badajoz y hasta el 66% en Cáceres. En las autonómicas de 2023, el 75% de los votantes del PSOE en la provincia cacereña provino del ámbito rural, mientras que para el resto de partidos supuso alrededor del 66%. El PP ganó en votos en esa circunscripción por tres puntos (40% frente al 37% del PSOE), pero si excluyéramos las dos ciudades más pobladas (Cáceres y Plasencia), los vencedores hubieran sido los socialistas por cuatro puntos.

Eso significa que, para acercarse a la mayoría absoluta (33 escaños), la presidenta de la Junta, María Guardiola, necesita ampliar la ventaja del PP en las dos capitales de provincia, donde ya ganó con holgura en 2023, y crecer en las comarcas rurales, donde no subió lo suficiente como para arrebatarle la primera plaza al PSOE. Los socialistas están ahora en su peor momento, también en una autonomía que dirigieron 36 años, pero el auge de Vox puede frustrar los planes de Guardiola de gobernar sin hipotecas.

Cabe recordar que el techo electoral del PP en Extremadura, logrado por José Antonio Monago en 2011, se sitúa en el 46% de los votos, y no fueron suficientes para llegar a la mayoría absoluta. A Monago le faltó un escaño y fue presidente por la abstención de Izquierda Unida. Las encuestas sitúan a Guardiola en torno al 42%. No es imposible, pero sí muy difícil con un adversario por la derecha que quiere cultivar ese voto rural tan determinante. Los votantes moderados que el PP atrae del PSOE se intercambian por los que se van hacia Vox.

Si amarga se prevé la victoria popular, de todo menos dulce se presagia la derrota socialista. El partido se prepara para un golpe muy duro en una comunidad donde ha superado muchas veces el 50% de los votos. Miguel Ángel Gallardo, candidato pese a su procesamiento judicial, necesita retener su suelo electoral en el voto rural (esta vez sin el tirón de los alcaldes cuando las autonómicas coinciden con las municipales) y crecer en las grandes ciudades (en 2023 el PSOE solo ganó en Mérida) para recortar la ventaja del PP en la Extremadura urbana.