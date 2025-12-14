Aldama planeó convertir a las Islas Canarias en un nodo de su red de corrupción

La conexión canaria de las tramas de Aldama vuelve a figurar en el último informe de la UCO que investiga los vínculos entre el comisionista, el exministro Ábalos y varios altos cargos de tres ministerios en el caso hidrocarburos. Las Islas se convierten así en uno de los escenarios preferidos de Víctor de Aldama para los casos de presunta corrupción en los que está involucrado y que se están investigando por las fuerzas policiales y los juzgados. Primero las mascarillas, después las pruebas PCR y ahora el caso hidrocarburos, Aldama desarrolla parte de sus negocios opacos en Canarias y que están haciendo temblar al PSOE y al Gobierno porque la UCO desvela supuestas implicaciones de altos cargos para favorecer a empresas del sector petrolífero comandadas por el propio Aldama y Claudio Rivas, socio de aquel.

La unidad de la Guardia Civil explica la operativa de "una estructura empresarial instrumental ideada para operar con efectividad en el mercado de los hidrocarburos mediante la ejecución de operativas defraudatorias, perfeccionadoras de delitos contra la Hacienda Pública, generadoras de un fraude multimillonario en un corto espacio de tiempo". En esta estructura empresarial fantasma encaja la mercantil Combustibles Canarias Group SL administrada por una conocida de la UCO y la Justicia, la ciudadana venezolana Oriana Elissett Aciego Flores, ya que también fue la administradora de Canary Islands Fuel Company, sociedad desarticulada en octubre de 2024. El informe policial recoge que también formó parte del complejo empresarial instrumental utilizado para poder realizar el fraude cometido a través de Villafuel SL, la mercantil de Rivas y Aldama que buscaba la autorización del Gobierno para operar en el sector de los hidrocarburos.

Precisamente Rivas, cabecilla de la trama junto a Aldama, escribió a Leonor María González –también implicada en el caso como administradora de la sociedad Have Got Time SL, constituida por Rivas, y persona de confianza de Aldama– que realizara un pago de 5.000 euros a una cuenta bancaria cuyo titular era Combustibles Canarias Group SL. Esta sociedad, como la anterior de Aciego Flores, tuvieron una vida efímera ya que se trataba de empresas pantalla montadas para defraudar. De hecho Combustibles Canarias Group figuraba en este momento en tramitación en el Registro Mercantil y solo tuvo dos actos en marzo de 2022 para su constitución y el nombramiento del administrador, sin que consten más actos.

Oriana Aciego fue detenida en el marco de las actuaciones desarrolladas en octubre de 2024 y cuando declaró en el juzgado manifestó que durante su labor como administradora, además de contactar con María Luisa Rivas –hermana de Claudio Rivas– y Javier Cillán –jefe de operaciones de la operadora Villafuel SL–, lo hizo, entre otros, con el que se presentó como asesor, Víctor de Aldama, en representación de Atmosferaudaz Ltd., otra empresa pantalla inscrita en Portugal. Según el testimonio de Aciego firmó un contrato con el comisionista por el que debía transferirle dos millones de euros.

En la declaración de la administradora de la empresa Canary Island –posteriormente Combustibles Canarias Group– indicó que fue utilizada como parte de la red de blanqueo de capitales desarrollada por los integrantes vinculados al fraude de 182 millones en el sector de los hidrocarburos. En su declaración, la empresaria venezolana sitúa a Víctor de Aldama como una de las personas que le abrió las puertas para conseguir clientes a los que distribuir el producto comercializado por la principal empresa de la trama.

En los mensajes que se reproducen en el informe de la UCO, Aldama se jacta de su papel de conseguidor tras un mensaje de Leonor González después de una reunión con el fin de conseguir que sus empresas tuviesen las autorizaciones para operar en el sector de los hidrocarburos. "Uno de los comentarios ha sido que no se imagina el dinero que ha soltado para cosas como las de hoy y luego eran mentira. Están encantados contigo y como está yendo todo", dice el mensaje de González a Aldama.

El comisionista se congratula de su poder de influencia y recuerda "lo de Canarias". "Espero que con esta gente si me hacen algo de caso vayamos bien porque se pueden hacer muchas cosas, pero tienen que entender también que cada cosa la tendremos que hablar y en alguna lo mismo nos interesa estar como lo de Canarias. Y luego a ver si patrocinan al club como dijeron y lo subimos a Segunda A jajajajajaj". Estos mensajes se cruzaron tras mantener una reunión con un alto cargo del Ministerio de Industria para después darse cuenta que no era el organismo competente para autorizar a la sociedad Villafuel SL a operar en el sector petrolífero.

Según la UCO, se puede colegir por estos mensajes "que se produjeron entregas de dinero con anterioridad a la celebración de reuniones en la sede del Mincotur –Ministerio de Industria, Comercio y Turismo– y que éstas se habrían realizado como pago a las gestiones de influencia requeridas".