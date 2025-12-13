Sumar exige "una remodelación urgente" del Gobierno para responder a los casos de corrupción

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha exigido hoy una "remodelación urgente" del Gobierno para responder a los casos de presunta corrupción y acoso sexual que están afectando al PSOE, y ha insistido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se puede permitir el "inmovilismo" frente a esos escándalos.

Urtasun se ha expresado así durante el consejo nacional de los Comuns celebrado este sábado en Barcelona, en sintonía a la petición hecha un día antes por la vicepresidenta y líder del espacio, Yolanda Díaz. Díaz pidió la comparecencia de Sánchez y le urgió a acometer un "cambio profundo en el equipo de Gobierno", al considerar que "así no puede seguir".

"Ha llegado el momento de hacer un 'reset' y una transformación completa del Gobierno del Estado", ha afirmado Urtasun. El titular de cultura ha asegurado también que su formación quiere que la legislatura continúe, pero ha avisado de que es "imprescindible" la reformulación del Ejecutivo. "Si no, será muy difícil que la legislatura salga adelante", ha afirmado, después de que Sánchez ya rechazara este viernes la petición.

Según Urtasun, el "principal aliado" del PP y Vox en estos momentos es "el inmovilismo" de Sánchez y de los socialistas, a quienes ha acusado de "no hacer nada" ante los casos de corrupción que salpican al partido y las nuevas denuncias por acoso sexual.

El aviso de Urtasun llega tras una semana crítica dentro de las filas socialistas. A las detenciones de la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán; se suman un auténtico me too en las filas socialistas que ya se ha llevado por delante cargos públicos y ha situado en el punto de mira a otros tantos.

El goteo de casos llega después de las críticas internas por la gestión del 'caso Paco Salazar' el pasado verano. Sánchez lo apartó de sus cargos dentro de la formación y del Gobierno, pero la tardanza en el abordaje del expediente -cerrado este viernes tras cinco meses- ha derivado en un estallido de denuncias en distintos puntos de España.