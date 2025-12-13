¿Dónde están los protagonistas de la batalla en ERC tras la victoria de Junqueras?

El congreso de ERC de hace un año enfrentó a cuatro candidaturas: Militància Decidim, Nova Esquerra Nacional, Foc Nou y Recuperem ERC. ¿Dónde están los protagonistas de aquella batalla? La lista ganadora, la de Oriol Junqueras, ostenta ahora los principales puestos de dirección del partido. Las listas derrotadas quedaron fuera de la ejecutiva. La mayoría de sus miembros volvieron a sus respectivos trabajos, pero algunos de ellos aún mantienen cargos de responsabilidad en ERC.

Militància Decidim

Junqueras el día que presentó la candidatura Militància Decidim. / QUIQUE GARCÍA / EFE

En el congreso de ERC, Junqueras recuperó el liderazgo que ya había tenido entre septiembre de 2011 y junio de 2024. Actualmente, lidera el partido con el objetivo de recuperar el pulso en las urnas tras un ciclo electoral en retroceso. También pelea por ser el próximo candidato de Esquerra a la presidencia de la Generalitat, aunque el Tribunal Supremo sigue poniéndole obstáculos. Las encuestas detectan que ERC ha dejado de caer y que incluso remonta, aunque tímidamente. El primer examen, si no hay sorpresas, será las municipales de 2027.

Junqueras eligió a Elisenda Alamany para hacer tándem con él en aquellas primarias internas. Tras la victoria, asumió el cargo de secretaria general y portavoz del partido. Hoy en día mantiene ambas responsabilidades, pero también está centrada en liderar la candidatura de ERC a las elecciones locales de Barcelona, dentro de un año y medio. El objetivo es dejar atrás los malos resultados del 2023 con el convencimiento de que, si ERC hace un buen papel en la capital catalana, esto será decisivo para subir en el conjunto de Catalunya.

Cuando en mayo de 2024 estalló el conflicto interno de ERC tras el batacazo en las elecciones al Parlament, Diana Riba era eurodiputada del partido, pero no era militante. Eso le permitió, en los primeros compases, surfear la crisis sin mojarse demasiado. Sin embargo, eso cambió solo un mes después. Se afilió y se volcó con la candidatura de Junqueras. Actualmente, es la número tres de la organización -adjunta a la presidencia- y sigue siendo la voz de los republicanos en el Parlamento Europeo.

Forjado en el mundo municipal como concejal de ERC en Mollet del Vallès, Oriol López fue ganando galones en el partido hasta convertirse en uno de los más fieles colaboradores de Junqueras. Eso le dio un papel clave en la intendencia y la fontanería de la candidatura de Militancia Decidim, un papel que tras la victoria desarrolla en el partido como secretario general adjunto. Desde septiembre también es diputado en el Parlament en sustitución de Ruben Wagensberg.

Nova Esquerra Nacional

Nova Esquerra Nacional presenta su candidatura para liderar ERC. / ERC

Los rivales de Junqueras en aquella batalla interna eligieron como líder de la candidatura a un exalcalde (Vilassar de Dalt) y exalto cargo del Govern que entonces era un desconocido para el gran público, Xavier Godàs. Sociólogo de profesión, puso en más aprietos de los esperados a Junqueras, logrando en la votación final un 42% de apoyos de los militantes por el 52% que logró el actual líder. Tras aquella derrota, volvió a su actividad profesional como consultor en política e incidencia pública. "Soy autónomo", se reivindica.

Alba Camps fue la 'número dos' de aquella candidatura. Pese a su juventud, en su currículum ya figuraba el haber sido concejal, diputada en el Parlament, delegada del Govern en la Catalunya Central y dirigente del partido. Socióloga de formación, por aquel entonces los malos resultados de ERC le habían dejado sin escaño y trabajaba en una cooperativa de proyectos comunitarios y procesos participativos. Allí sigue. Si un diputado actual de ERC por Barcelona deja el escaño, es la siguiente en la lista para entrar en la Cámara, siempre que ella quiera asumirlo.

Si Nova Esquerra Nacional hubiera ganado el congreso, la encargada de recoser el partido hubiera sido Teresa Jordà como vicepresidenta de cohesión interna. Pese a salir derrotada, Junqueras la ha mantenido como número dos del partido en el Congreso. Eso permitió a la nueva dirección 'junquerista' exhibir mano tendida con los críticos. Lo mismo pasó con Josep Maria Jové, que se enfrentó a Junqueras pero que se mantiene como líder de ERC en el Parlament.

Es un caso similar. Raquel Sans compitió contra Junqueras en la batalla de hace un año, pero luego mantuvo el puesto como vicepresidenta del Parlament, el principal cargo institucional que en estos momentos ostenta ERC. Eso sí, ella misma anunció hace unas semanas que no repetirá como candidata en las próximas elecciones catalanas. "Mi futuro inmediato pasa por volver al sector privado y estar al lado de mi familia", dijo.

Foc Nou

Presentación de la candidatura Foc Nou para liderar ERC. / ACN

Helena Solà fue en ese congreso la primera mujer en los 93 años de historia de ERC que aspiraba a liderar el partido. Lo hizo como candidata de Foc Nou. Aunque tenía un pasado como concejal, en ese momento ya no tenía ningún cargo institucional. Actualmente, es profesora de primaria en un centro de alta complejidad. Además, recientemente ha finalizado otra licenciatura, la de Psicología, y está realizando las prácticas.

El congreso de ERC devolvió a Alfred Bosch al foco. En el pasado había sido diputado en el Congreso, concejal de Barcelona y exconseller de Exteriors, pero un caso de acoso en su departamento le alejó de la primera línea y le enfrentó a Junqueras. Con Foc Nou, creó de la nada una candidatura que suscitó rápidamente simpatías, pero no las suficientes para dar la sorpresa. Actualmente, es militante de base y ejerce a tiempo completo de escritor y colaborador en medios de comunicación.

El congreso de ERC supuso el principio del fin de la militancia de Gabriel Fernández. Se enroló en Foc Nou siendo el líder republicano en Sabadell y, tras el cónclave, anunció que rompía el carné porque el partido había sufrido una "mutación" en sus principios y objetivos que le habían hecho sentir una "distancia insalvable". Mantiene el acta en el ayuntamiento e impulsa la plataforma Gent de Sabadell.

Recuperem ERC

Los miembros de Recuperem ERC entregando las firmas. / Marc Puig / ERC

Xavier Martínez-Gil intentó impulsar la cuarta candidatura en aquel congreso, Recuperem ERC, pero no logró las firmas necesarias. Sin embargo, sigue convencido de que el partido debe cambiar de rumbo y ahora planea junto a otros militantes pedir el reconocimiento oficial del Col·lectiu 1 d'Octubre como corriente interna del partido. Una corriente "fervientemente independentista" y contraria a los pactos con el PSC. Doctor en Derecho Tributario, trabaja en la Agència Tributària de Catalunya.

El número dos de aquella candidatura, formada por militantes de base desconocidos y sin cargo alguno en el partido, era Àngel Ruiz. Como Martínez-Gil, provenía del Col·lectiu 1 d'Octubre, el sector crítico fundado en 2019 cuando ERC empezó los pactos con el partido socialista. Arquitecto de profesión, está prejubilado.

A diferencia de la última gran crisis de ERC -en 2008-, esta vez el desenlace del congreso no generó grandes bajas ni escisiones. La mayoría de miembros de todas las candidaturas siguen en el partido. No es el caso de Joan Segarra, que dos días después de la victoria de Junqueras decidió romper el carné con un artículo de título elocuente: "Un partido carcomido". Dirige la consultoría social Afers Públics y preside la asociación Vincle.