Corrupción

Corrupción en el PSOE, en directo | Última hora de la UCO, Leire Díez, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y los casos de acoso sexual

Cerdán y Ábalos

Cerdán y Ábalos / EFE

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Cristina Gallardo

Juan José Fernández

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Este mismo jueves, la UCO detuvo a Antxón Alonso tras los arrestos de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, y además Anticorrupción puso el foco en Plus Ultra. Además, hoy se conocerá un nuevo CIS.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:

  1. La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
  2. El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su 'presunción de inocencia', pero no su honor
  3. El CNI busca personal con citas por toda España para paliar la ola de jubilaciones de agentes 'boomers
  4. Los peritos discrepan ante el juez Puente sobre si los audios de Koldo han sido manipulados
  5. Urdangarin: 'Mi madre y mis hijos saben que es imposible que yo tuviera voluntad de delinquir
  6. España defiende ante Francia y Alemania la continuidad del caza europeo de sexta generación
  7. El CIS publica su última encuesta del año en plena crisis del PSOE y la campaña en Extremadura
  8. El temor a pagar la factura de la corrupción se propaga por las federaciones del PSOE: “En Extremadura tocaremos suelo”

