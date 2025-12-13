Corrupción en el PSOE, en directo | Última hora de la UCO, Leire Díez, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y los casos de acoso sexual

La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Este mismo jueves, la UCO detuvo a Antxón Alonso tras los arrestos de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, y además Anticorrupción puso el foco en Plus Ultra. Además, hoy se conocerá un nuevo CIS.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:

El juez interroga a Leire Díez, al expresidente de SEPI y al considerado socio de Cerdán El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña interroga este sábado a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y a Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo. Los tres fueron detenidos el pasado miércoles por presuntas irregularidades en contratos públicos por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, del que Piña es el titular, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.

Primeras palabras de Montero Montero, sobre la entrada de la UCO en Hacienda: "Estamos con las puertas abiertas para que investiguen todo lo que haga falta".

Yolanda Díaz exige a Sánchez una reacción La vicepresidenta y líder de Sumar reclama un cambio profundo en el Gobierno: "Así no podemos seguir".

Sombras sobre las primarias de Sánchez La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretaria de Política Municipal del Partido Socialista en la región, Sara Simón, ha arremetido este viernes contra el secretario general, Pedro Sánchez, por los últimos casos de corrupción y acoso sexual que salpican al partido. También poniendo en duda la legitimidad de su elección como líder en las primarias del PSOE, al asegurar que se inflaron los censos de votantes, al menos en la provincia de Guadalajara.

Tono Calleja Flórez Las claves del 'caso Sepi' La UCO reclama documentación en Correos, en el Ministerio de Transición Ecológica y en oficinas dependientes de Hacienda.

El PP carga contra el PSOE El Partido Popular ha solicitado de nuevo este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que vuelva de "Narnia", dimita y convoque elecciones, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se haya personado en Correos, Hacienda y Transición Ecológica a por documentación sobre la trama que afecta a la exmilitante socialista Leire Díez. "La Guardia Civil está en estos momentos, mientras escribes este tuit, en Correos, Hacienda y Transición Ecológica", ha asegurado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en referencia al mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difundiendo en redes sociales su entrevista en la revista italiana 'L'Espresso' después de haberle designado como Persona del Año.

Rueda: el Gobierno está en descomposición El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha entrado en un proceso de "descomposición" día a día por la "corrupción y los escándalos". El dirigente gallego ha hecho estas declaraciones tras la detención de la llamada 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández y el socio de Servinabar, Antxón Alonso, también vinculado a Santos Cerdán.

Miguel Ángel Rodríguez El PSOE ofrecerá "respaldo jurídico" a las mujeres que quieran denunciar a Salazar y abre expediente a otros dos exdirigientes La secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha admitido que el partido no ha estado "a la altura"

La 'número tres' del PSOE ha asegurado que las mujeres que quieran llevar su caso a los tribunales contarán con todo el respaldo jurídico para ello y les ofrecerán ayuda psicológica. No obstante ha indicado que también respetan a la que prefieren no acudir a la vía jurisdiccional.