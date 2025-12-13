En Directo
Corrupción
Corrupción en el PSOE, en directo | Última hora de la UCO, Leire Díez, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y los casos de acoso sexual
La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Este mismo jueves, la UCO detuvo a Antxón Alonso tras los arrestos de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, y además Anticorrupción puso el foco en Plus Ultra. Además, hoy se conocerá un nuevo CIS.
EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:
El juez interroga a Leire Díez, al expresidente de SEPI y al considerado socio de Cerdán
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña interroga este sábado a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y a Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo.
Los tres fueron detenidos el pasado miércoles por presuntas irregularidades en contratos públicos por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, del que Piña es el titular, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
Primeras palabras de Montero
Montero, sobre la entrada de la UCO en Hacienda: "Estamos con las puertas abiertas para que investiguen todo lo que haga falta".
Yolanda Díaz exige a Sánchez una reacción
La vicepresidenta y líder de Sumar reclama un cambio profundo en el Gobierno: "Así no podemos seguir".
Sombras sobre las primarias de Sánchez
La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretaria de Política Municipal del Partido Socialista en la región, Sara Simón, ha arremetido este viernes contra el secretario general, Pedro Sánchez, por los últimos casos de corrupción y acoso sexual que salpican al partido. También poniendo en duda la legitimidad de su elección como líder en las primarias del PSOE, al asegurar que se inflaron los censos de votantes, al menos en la provincia de Guadalajara.
Tono Calleja Flórez
El PP carga contra el PSOE
El Partido Popular ha solicitado de nuevo este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que vuelva de "Narnia", dimita y convoque elecciones, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se haya personado en Correos, Hacienda y Transición Ecológica a por documentación sobre la trama que afecta a la exmilitante socialista Leire Díez. "La Guardia Civil está en estos momentos, mientras escribes este tuit, en Correos, Hacienda y Transición Ecológica", ha asegurado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en referencia al mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difundiendo en redes sociales su entrevista en la revista italiana 'L'Espresso' después de haberle designado como Persona del Año.
Rueda: el Gobierno está en descomposición
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha entrado en un proceso de "descomposición" día a día por la "corrupción y los escándalos". El dirigente gallego ha hecho estas declaraciones tras la detención de la llamada 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández y el socio de Servinabar, Antxón Alonso, también vinculado a Santos Cerdán.
Miguel Ángel Rodríguez
El PSOE ofrecerá "respaldo jurídico" a las mujeres que quieran denunciar a Salazar y abre expediente a otros dos exdirigientes
La secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha admitido que el partido no ha estado "a la altura"
La 'número tres' del PSOE ha asegurado que las mujeres que quieran llevar su caso a los tribunales contarán con todo el respaldo jurídico para ello y les ofrecerán ayuda psicológica. No obstante ha indicado que también respetan a la que prefieren no acudir a la vía jurisdiccional.
El PSOE considera "falta muy grave" la conducta de Salazar y expedienta a su número dos, pero no irá a la Justicia
El PSOE ha concluido en su informe sobre los presuntos casos de acoso del exdirigente Francisco Salazar que incurrió en una falta "muy grave" y también ha abierto expediente a su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández, pero no acudirá a la Fiscalía para presentar los casos. Así lo ha anunciado la secretaria de Organización, Rebeca Torró, en una rueda de prensa este viernes en Ferraz para informar sobre las decisiones del partido tras concluir la investigación abierta sobre presuntos casos de acoso sexual.
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su 'presunción de inocencia', pero no su honor
- El CNI busca personal con citas por toda España para paliar la ola de jubilaciones de agentes 'boomers
- Los peritos discrepan ante el juez Puente sobre si los audios de Koldo han sido manipulados
- Urdangarin: 'Mi madre y mis hijos saben que es imposible que yo tuviera voluntad de delinquir
- España defiende ante Francia y Alemania la continuidad del caza europeo de sexta generación
- El CIS publica su última encuesta del año en plena crisis del PSOE y la campaña en Extremadura
- El temor a pagar la factura de la corrupción se propaga por las federaciones del PSOE: “En Extremadura tocaremos suelo”